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Где находится русская Швейцария: видео

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Побывать в Швейцарии, не покидая пределы России, можно, отправившись в Кабардино-Балкарию.

Здесь есть вершина, напоминающая знаменитый пик Маттерхорн, и вообще это место — настоящая горная страна.

О Швейцарии тут напоминает многое: и живописная природа, и горные массивы, окружающие этот небольшой, но очень любимый туристами поселок, «забравшийся» на высоту 1650 метров.

Появилось это место в XX веке, когда в 1921 году в горах открыли первую горную базу, предшественницу нынешнего курорта, а чуть позже началось и создание первых всесоюзных маршрутов. В начале 1940-х годов здесь появляются несколько лагерей для альпинистов, а как горнолыжный курорт этот поселок начинает развиваться уже после войны.

С конца 1940-х годов здесь начинают тренироваться советские горнолыжники, в начале 1950-х появляются первые подъемники, а в 1964 году это удивительное место становится настоящим горнолыжным курортом, куда и по сей день с удовольствием едут туристы.

На Кавказ в мае: невероятно красивые места Кабардино-Балкарии

Что это за курорт и чем он напоминает Швейцарию, смотрите в видео, опубликованном в TikTok-аккаунте @marieontheway.

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