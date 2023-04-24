Как потратить все свои деньги в отпуске в Калининграде: вредные советы

В 2023 году в самом западном регионе России ждут два миллиона туристов. Даже если они оставят после себя лишь по рублевой монетке, брошенной на счастье в Балтийское море, то все равно сумма получается внушительная. А с учетом расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, покупки и сувениры, у гостей Калининградской области есть все шансы вернуться из отпуска с ощутимым минусом на кредитной карте. «ФедералПресс» составил список вредных советов, как потратить на территории русской Европы максимальное количество денег.

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Выбрать самый дорогой билет

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Рекомендуется покупать билет перед самой поездкой, когда все акции, предлагаемые перевозчиками, давно закончились. В идеале нужно лететь в Калининградскую область самолетом, так дороже всего. И не экономьте, берите сразу бизнес-класс туда и обратно. Стоимость билета в одну сторону компании «Аэрофлот» начинается от 39 тысяч рублей.

Поселиться в самом дорогом отеле в центре города

Чтобы жилье в отпуске обошлось как можно дороже, не бронируйте заранее. Подождите, пока все лучшие локации по приемлемой цене на лето разберут еще в начале года. Некоторые экономят, снимая жилье посуточно, чтобы не тратиться на еду. Но это не наш вариант. Смело выбирайте самый дорогой номер в лучшем отеле в центре города. Разброс цен очень велик, ориентируйтесь на самую верхнюю планку. Например, пакетное предложение на номер в элитном отеле с видом на Нижнее озеро и красной икрой на завтрак начинается от 200 тысяч целковых.

Питаться только в ресторанах

На престижном питании тоже не рекомендуется экономить. Ориентироваться лучше на личные аккаунты звезд шоу-бизнеса, знаменитых артистов и ВИП-персон, которые часто бывают в Калининграде, а некоторые даже обзавелись недвижимостью на морском побережье. Кстати, тоже вариант как можно масштабнее потратить свои и чужие сбережения – приобрести комфортабельное жилье на берегу Балтийского моря в курортных городах: Светлогорске или Зеленоградске. Аккаунты звезд в соцсетях порадуют ссылками на самые модные и дорогие рестораны.

Посетить игорную зону

Еще один способ со вкусом потратить деньги в отпуске – посетить Янтарную игорную зону. Если в первый раз – обязательно возьмите паспорт. После того как данные внесут в базу, выдадут пластиковую карту. В заведениях игорной зоны часто проводятся выступления звезд шоу-бизнеса.

Купить янтарь

В Калининградской области расположено крупнейшее месторождение янтаря – около 90 % от всего мирового объема. Калининградский янтарный комбинат, входящий в структуру Ростеха, за год добывает порядка 450 тонн янтаря. Поэтому покупайте самые дорогие украшения с этим камнем, благо специализированные магазины буквально на каждом шагу. Кстати, вывоз янтаря-сырца за рубеж запрещен, как и на остальную территорию России или в страны ЕАЭС. Разрешено вывозить в ограниченном количестве для личного пользования только янтарные изделия. Штраф за незаконное хранение, перевозку и продажу незаконно добытого янтаря для граждан начинается от 200 тысяч рублей. Но собирать янтарики на морском берегу никто не запрещает.

Не экономить на развлечениях

Выбор мест и занятий в Калининградской области, где турист может легко расстаться с деньгами, практически неограничен. Можно потратиться на необычное СПА в котле на берегу Балтики или экскурсии, можно курсировать по многочисленным концертам и увеселительным заведениям, которых в регионе немало. Чтобы дополнительно потратить сбережения, лучше всего взять машину напрокат и поездить по малым городам области. Там сохранилось достаточно исторических мест, где туристам помогут облегчить кошельки.

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