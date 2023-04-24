Как потратить все свои деньги в отпуске в Калининграде: вредные советы
В 2023 году в самом западном регионе России ждут два миллиона туристов. Даже если они оставят после себя лишь по рублевой монетке, брошенной на счастье в Балтийское море, то все равно сумма получается внушительная. А с учетом расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, покупки и сувениры, у гостей Калининградской области есть все шансы вернуться из отпуска с ощутимым минусом на кредитной карте. «ФедералПресс» составил список вредных советов, как потратить на территории русской Европы максимальное количество денег.
Выбрать самый дорогой билет
Рекомендуется покупать билет перед самой поездкой, когда все акции, предлагаемые перевозчиками, давно закончились. В идеале нужно лететь в Калининградскую область самолетом, так дороже всего. И не экономьте, берите сразу бизнес-класс туда и обратно. Стоимость билета в одну сторону компании «Аэрофлот» начинается от 39 тысяч рублей.
Поселиться в самом дорогом отеле в центре города
Чтобы жилье в отпуске обошлось как можно дороже, не бронируйте заранее. Подождите, пока все лучшие локации по приемлемой цене на лето разберут еще в начале года. Некоторые экономят, снимая жилье посуточно, чтобы не тратиться на еду. Но это не наш вариант. Смело выбирайте самый дорогой номер в лучшем отеле в центре города. Разброс цен очень велик, ориентируйтесь на самую верхнюю планку. Например, пакетное предложение на номер в элитном отеле с видом на Нижнее озеро и красной икрой на завтрак начинается от 200 тысяч целковых.
Питаться только в ресторанах
На престижном питании тоже не рекомендуется экономить. Ориентироваться лучше на личные аккаунты звезд шоу-бизнеса, знаменитых артистов и ВИП-персон, которые часто бывают в Калининграде, а некоторые даже обзавелись недвижимостью на морском побережье. Кстати, тоже вариант как можно масштабнее потратить свои и чужие сбережения – приобрести комфортабельное жилье на берегу Балтийского моря в курортных городах: Светлогорске или Зеленоградске. Аккаунты звезд в соцсетях порадуют ссылками на самые модные и дорогие рестораны.
Посетить игорную зону
Еще один способ со вкусом потратить деньги в отпуске – посетить Янтарную игорную зону. Если в первый раз – обязательно возьмите паспорт. После того как данные внесут в базу, выдадут пластиковую карту. В заведениях игорной зоны часто проводятся выступления звезд шоу-бизнеса.
Купить янтарь
В Калининградской области расположено крупнейшее месторождение янтаря – около 90 % от всего мирового объема. Калининградский янтарный комбинат, входящий в структуру Ростеха, за год добывает порядка 450 тонн янтаря. Поэтому покупайте самые дорогие украшения с этим камнем, благо специализированные магазины буквально на каждом шагу. Кстати, вывоз янтаря-сырца за рубеж запрещен, как и на остальную территорию России или в страны ЕАЭС. Разрешено вывозить в ограниченном количестве для личного пользования только янтарные изделия. Штраф за незаконное хранение, перевозку и продажу незаконно добытого янтаря для граждан начинается от 200 тысяч рублей. Но собирать янтарики на морском берегу никто не запрещает.
Не экономить на развлечениях
Выбор мест и занятий в Калининградской области, где турист может легко расстаться с деньгами, практически неограничен. Можно потратиться на необычное СПА в котле на берегу Балтики или экскурсии, можно курсировать по многочисленным концертам и увеселительным заведениям, которых в регионе немало. Чтобы дополнительно потратить сбережения, лучше всего взять машину напрокат и поездить по малым городам области. Там сохранилось достаточно исторических мест, где туристам помогут облегчить кошельки.
Купить сувениры
Из Калининградской области в качестве презента родным обычно везут янтарные изделия, марципан и копченого балтийского угря. Самый дорогой презент – угорь, его цена начинается от двух с половиной тысяч рублей. Смело берите его в магазине аэропорта «Храброво» – он там самый дорогой, дешевле можно приобрести на местном центральном рынке. Марципан, то есть традиционное лакомство из миндальной муки и сахара, в аэропорту тоже дороже, чем в сетевых магазинах города и области. Можно купить сладкие изделия в Музее марципана, который располагается в Бранденбургских воротах, вместе с экскурсией. Там же часто проводятся марципановые мастер-классы.