Чем заняться на майских праздниках в Анапе

Приближаются майские выходные. По данным АТОР, многие россияне поедут на Черное море. Приведем список достопримечательностей Анапы, которые стоит посетить.

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«Стоит увидеть каньон на экскурсии по заповеднику «Утриш». Прогулка пройдет в окрестностях лесов Большого Утриша, там есть можжевельник», – сообщает «ФедералПресс».

Активным и здоровым туристам без маленьких детей советуем доехать до места «800 ступеней» – они ведут к морю и пустынному пляжу, где можно отдохнуть и послушать шум волн.

Где просвещают и кормят

В топ достопримечательностей Анапы попал музей шоколада «Диана Руди». Вы сможете не только полакомиться, но и узнать исторические факты, интересно провести время.

Если вы интересуетесь экологией и любопытны по своей природе, то обязательно посетите экскурсию по эко-ферме «Улиточка», где сможете узнать много интересного об улитках и купить свежую порцию.

Ценителям вин доступно множество дегустаций – информацию о частных винодельнях можно найти в интернете, их очень много. В Анапе проходят экскурсии на винзавод «Саук-Дере». Еще одно из атмосферных мест – винное подворье старого грека, расположенное в Витязево и оформленное в греческом стиле.

Дети обязательно оценят посещение парка «Аристей», где можно покормить страусов и попробовать омлет из страусиных яиц и бургеры с котлетам из мяса страусов.

Никакой еды, только культура

Максимально спокойный вариант отдыха без активных движений и дегустаций можно получить в Анапском археологический музее «Горгиппия», который находится на набережной. Это наследие греческой цивилизации, которая стала фундаментом современной европейской культуры. По понедельникам заведение закрыто. Действуют скидки и льготы.