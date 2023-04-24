В Крыму рассказали, чем будут развлекать туристов на майские праздники

Концерты в пещерах, новые музеи, любование цветущей сакурой и, конечно, незабываемые путешествия в различные уголки полуострова. Все это приготовили в Крыму для туристов на майские праздники.

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В эти дни в красивейших пещерах Крыма пройдут сразу два концерта. Зрители насладятся произведениями классики и рока в исполнении камерного оркестра, а также завораживающей игрой скрипки и фортепиано. Туристический портал Крыма приглашает жителей и гостей полуострова 6 мая в 17:00 га концерт в пещере Мраморная, находящейся в горном массиве Чатыр-Дага. На глубине 63 метра, в зале Жемчужных озер, прозвучат шедевры классики и бессмертные рок-хиты в исполнении камерного оркестра "Новая гармония" Дениса Карлова. В программе: музыка Антонио Вивальди, Сергея Прокофьева, Эдварда Грига, а также Depeche Mode, Radiohead, Nautilus Pompilius и других исполнителей. Второй концерт состоится 8 мая в 18:00 в Скельской пещере, которая находится недалеко от Севастополя, в Байдарской долине. Это одна из немногих теплых пещер полуострова и к тому же удивительная по красоте и акустике.

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В мае в корпусе Керченского государственного морского университета откроется новый Морской музей якоря. Здесь собраны якоря всевозможных форм, размеров и эпох, от древнегреческих до современных. А самый большой и тяжелый - якорь Холла с качающимися лапами подняли со дна Керченского пролива при строительстве Крымского моста. Он весит 2,5 тонны. Здесь же можно увидеть всевозможное оборудование, морские приборы, штурвалы, рынды и иную атрибутику.

Для любителей активного отдыха в апреле открылся большой скалолазный маршрут вдоль живописной улицы в исторической части Бахчисарая. Через красивейшее урочище Ашлама-Дере почти до Успенского монастыря протянулся на шесть километров маршрут, получивший название "Мир - Турецкий грот".

- Он разбит на участки различного уровня сложности, - рассказал "РГ" вице-президент Молодежной Федерации скалолазания Крыма, старший тренер сборной республики Сергей Черевко. - "Мир" - это первый участок, самый простой для новичков. Сюда приходят семьи с детьми. Конечная точка - "Турецкий грот".

Трассу разбили на участки, у каждого из которых есть свое название. Их подробное описание уже вошло в электронный путеводитель путешественников - гайдбук.

Для тех, кто предпочитает эстетику и гармонию накануне майских праздников в отеле Mriya Resort&SPA открылся фестиваль цветения сакуры. В эти дни на территории Японского сада будут организованы мастер-классы по завариванию чая, приготовлению роллов, японскому самомассажу, по йоге на барабанах Тойко и японским боевым искусствам. Помимо этого, гости смогут посетить лекции, духовные практики и медитации. А также можно будет продегустировать японскую кухню, увидеть необычные выступления, узнать больше о японской культуре и, самое главное, полюбоваться - буйным цветением деревьев. Здесь же с 1 по 9 мая пройдет традиционный масштабный фестиваль "Крымские каникулы" с разнообразными тематическими развлечениями.