Дагестан на майские – можно ли заскочить в улетающий самолет

На предстоящие майские праздники загруженность отелей Дагестана составляет почти 100%, процитировали СМИ министра по туризму и народным художественным промыслам региона Эмина Мерданова. «Крыша ТурДома» решила выяснить, что означает слово «почти» и можно ли встретить 1 мая в Дербенте или Махачкале туристу, решившему сделать это только сегодня.

Фото: Tourdom Tourdom

Оказалось, можно. Авиабилеты в наличии, и их немало. Например, из Москвы только 1 мая в Махачкалу вылетает почти 30 рейсов – «Аэрофлот», «Победа», S7, Nordwind, «Уральские авиалинии». Стоимость – около 15 тыс. руб. на человека туда и обратно без багажа.

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Самолеты летят и из регионов – они есть в расписании аэропортов Казани, Перми, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары, Санкт-Петербурга, Челябинска, Оренбурга, Тюмени. Вылеты не каждые сутки, но варианты на 3–5 дней с 28 апреля до 10 мая подобрать можно. Стоимость билета в среднем также 15 тыс. руб. Чуть дороже, около 17 тыс. руб., Тюмень и Екатеринбург. Самара – 9500 за оба сегмента. Выгоднее всего лететь из Оренбурга – на рейс 28 апреля туда и 5 мая обратно мы нашли билет за 5820 руб. Плюс к этому стыковочные рейсы через Москву, Питер, Казань, Сочи.

Отелей меньше, чем вариантов перелета, но они тоже есть, утверждает одна из популярных систем бронирования. В воскресенье утром сайт сообщал: в Дагестане в наличии 151 место размещения из 590 отелей, с которыми работает компания. Минимальная цена на 5 ночей для 2 человек – около 5 тыс. руб., максимальная – 200 тыс. руб.

Самым первым при поиске выходит гостевой дом в Махачкале – 5600 руб. за комнату и две кровати, общий санузел и море. Оценка туристов – 4,6 из 10. На 2 тыс. дороже хостел в Дербенте в одном из городских супермаркетов. За 8500 руб. в наличии угол на базе отдыха в 20 минутах езды от столицы республики, туалет и душ – на этаже.

200 тыс. руб. за 5 ночей стоят апартаменты площадью 70 кв. м в многоэтажке. Почему так дорого, не очень ясно, возможно, это доплата за центр Махачкалы, кондиционер и бесплатный Wi-Fi. 143 тыс. руб. стоит номер с собственной ванной на вилле в Турали. Есть квартиры и за 30 тыс. в разных районах Дагестана.

«Вариантов размещения в этом сезоне больше, чем в прошлом, это объективно, и наверное, не обо всех есть данные у Минтуризма. Но сервис и качество пока отстают от количества», – объясняет гид Александр Нечепуренко. Тем, кто ищет проживание сейчас, он советует не рассчитывать на многое и готовиться к тому, что картинка из сети не совпадет с реальностью. Выбирать гостиницу или квартиру Александр рекомендует только с отзывами – даже отрицательные лучше, чем ничего.