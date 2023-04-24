В аэропорту Оренбурга открылись прямые рейсы на Сочи от «Смартавиа»
Из оренбургского международного аэропорта можно отправиться в Сочи. Стартовали прямые рейсы от авиакомпании «Смартавиа».
Новость об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Первый рейс на Сочи компания «Смартавиа» выполнила в субботу, 22 апреля.
Прямые перелеты запланированы по четвергам и субботам. Перевозки пассажиров будут осуществлять на воздушных судах B 737-800.
В четверг вылет из Оренбурга в 19:20, прибытие в Сочи в 20:35. В субботу вылет из Оренбурга в 13:30, прилёт в Сочи в 14:45.
Указывается местное время для каждого города. Продолжительность полета составит примерно три часа.
«Рейсы в Сочи из Оренбурга также выполняют авиаперевозчики «Северный ветер» и «Икар». Таким образом, из Оренбурга в Сочи теперь можно улететь пять раз в неделю: понедельник, среда, четверг, пятница, суббота», - отметили в пресс-службе аэропорта.