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В аэропорту Оренбурга открылись прямые рейсы на Сочи от «Смартавиа»

Из оренбургского международного аэропорта можно отправиться в Сочи. Стартовали прямые рейсы от авиакомпании «Смартавиа».

В аэропорту Оренбурга открылись прямые рейсы на Сочи от «Смартавиа»
© ProOren

Новость об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Первый рейс на Сочи компания «Смартавиа» выполнила в субботу, 22 апреля.

Прямые перелеты запланированы по четвергам и субботам. Перевозки пассажиров будут осуществлять на воздушных судах B 737-800.

В четверг вылет из Оренбурга в 19:20, прибытие в Сочи в 20:35. В субботу вылет из Оренбурга в 13:30, прилёт в Сочи в 14:45.

Указывается местное время для каждого города. Продолжительность полета составит примерно три часа.

«Рейсы в Сочи из Оренбурга также выполняют авиаперевозчики «Северный ветер» и «Икар». Таким образом, из Оренбурга в Сочи теперь можно улететь пять раз в неделю: понедельник, среда, четверг, пятница, суббота», - отметили в пресс-службе аэропорта.

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