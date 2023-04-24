Екатеринбург вошел в топ-10 популярных городов для путешествий на майские

Екатеринбург вошел в десятку рейтинга популярных городов России, куда туристы планируют отправиться на отдых в период предстоящих майских праздников. Соответствующие данные приводит сервис путешествий Туту.

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Отмечается, что более 85% билетов с отправлением в период с 28 апреля по 10 мая приходятся на туристические направления внутри страны. Чуть более 14% билетов приобретены на зарубежные направления.

Так, рейтинг наиболее популярных российских городов для отдыха на майских выходных практически не изменился.