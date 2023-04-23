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49 минут назад

В Тюмени к концу месяца вернут прогулки на теплоходах

Ura.Ru

Прогулки на теплоходах по реке Туре в Тюмени запустят 29 апреля. Об этом рассказала заместитель директора по связям с общественностью Тюменской судоходной компании Ольга Лузина.

В Тюмени к концу месяца вернут прогулки на теплоходах
Фото: Ura.ruUra.ru

«Точная дата начала навигации — 29 апреля», — рассказала Лузина «Тюменской линии». По ее словам, в настоящее время суда готовят к сезону: проводят косметическую покраску, размещают на них спасательный инвентарь, чистят палубы и настраивают оборудование. Уже прошли тестовые рейсы, в ходе которых была проверена работа двигателей и выполнена регулировка ходовых характеристик

Сейчас в компании готовят расписание речных прогулок. При этом заранее известно, что 1 и 9 мая вечером будут запущены специальные рейсы «Салют».

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