В Тюмени к концу месяца вернут прогулки на теплоходах

Прогулки на теплоходах по реке Туре в Тюмени запустят 29 апреля. Об этом рассказала заместитель директора по связям с общественностью Тюменской судоходной компании Ольга Лузина.

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«Точная дата начала навигации — 29 апреля», — рассказала Лузина «Тюменской линии». По ее словам, в настоящее время суда готовят к сезону: проводят косметическую покраску, размещают на них спасательный инвентарь, чистят палубы и настраивают оборудование. Уже прошли тестовые рейсы, в ходе которых была проверена работа двигателей и выполнена регулировка ходовых характеристик