Рукастый яхтсмен строит глэмпинг на дальневосточном гектаре

В поселке Славянка, который расположен недалеко от Владивостока, местный житель Владимир Куклин организовал сначала морские прогулки на яхте и катере, а теперь строит глэмпинг. Рассказом о его опыте с редакцией поделились в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

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Из государственной поддержки у Владимира Куклина был только земельный участок, который он получил в рамках госпрограммы «Дальневосточный гектар». Он поясняет, что всегда мечтал иметь свою землю в живописном месте и что-то построить своими руками. Мешала дороговизна, но с появлением госпограммы удалось взять то, что нужно: «Место туристическое, Славянка, рядом пляж, природа потрясающая».

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По словам предпринимателя, трудности предстоящего строительства его не пугали: «Руки у меня есть – если умеешь ремонтировать яхты, то дом уж точно построишь».

Когда именно началась стройка, из поступившего в редакцию пресс-релиза неясно. Но известно, что участок оформлен в собственность, проектом занималась вся семья и сейчас идут последние приготовления к сезону. Появился первый гостевой дом – барнхаус, территория облагорожена, подключены электричество и водопровод.

«Планируем построить еще минимум три таких же барнхауса, пару двухэтажных гостевых домов и детские площадки. Мы уже видим большой спрос – люди хотят получать яркие впечатления с комфортом», – рассказал Владимир.

Для туристов помимо прогулок по морю предприниматель продумал еще несколько привлекательных, по его мнению, занятий. Рядом с его глэмпингом находятся два пляжа: один благоустроенный, другой – дикий. Кроме того, для отдыхающих будут организованы велопутешествия по живописным окрестностям.

Уточнить цены редакция не смогла из-за разницы во времени. Сайта у глэмпинга пока тоже нет. Но мы проверили другие варианты размещения в районе Владивостока, с которыми предстоит конкурировать Владимиру. Место в гостевом доме на одного человека обойдется примерно в 1,5 тыс. руб. Самое дорогое предложение такого формата – гостевой дом, в котором могут разместиться сразу 12 гостей. Стоимость за сутки – 25 тыс. руб.