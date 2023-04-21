Как провести майские праздники в Петербурге: инструкция для детей и взрослых

Майские праздники – еще один повод отдохнуть и провести время с друзьями или семьей. В Петербурге уже достаточно тепло и можно ходить на экскурсии и выставки на свежем воздухе. Кроме того, можно посетить спектакли и концерты, на которые не хватало времени в рабочие будни. Аналитики «Яндекс.Афиши» собрали дайджест самых интересных событий в Северной столице на предстоящие майские праздники.

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Какие спектакли и концерты можно посетить в Петербурге на майских праздниках

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В Михайловском театре 8 мая можно будет увидеть балет «Спартак» на музыку Арама Хачатуряна. В центре сюжета правитель Спартак и его возлюбленная Фригия. В «Балтийском доме» покажут лирическую комедию «Девчата». Это известная история о юной Тосе Кислицыной. Кроме того, жители и гости Северной столицы могут познакомиться с одним из лучших балетов в репертуаре Петра Ильича Чайковского. Речь идет о «Спящей красавице».

Также в Петербурге будет показана постановка «Сегодня или никогда» и знаменитая пьеса Шекспира «Двенадцатая ночь». В городе также можно сходить на концерты. Так, на сцене «Ледового дворца» 1 мая состоится симфоническое шоу Hans Zimmer’s Universe. Imperial Orchestra. В соборе Петрикирхе зазвучат «Времена года» и «Шедевры мировой киномузыки». На 9 мая запланирован концерт Александра Розенбаума.

Куда сходить на майских праздниках с детьми

В Цирке на Фонтанке продолжается популярная шоу-программа братьев Запашных «Страшная сила». Представления запланированы на 1, 6, 7 и 8 мая. Karlsson Haus на Ломоносова приглашает маленьких зрителей на необычный спектакль по мотивам произведений Льюиса Кэрролла. Дети смогут узнать о приключениях Алисы, Безумного Шляпника, Мартовского Зайца и Шалтая-Болтая. Представление состоится 1 мая.

С 5 по 7 мая в Юсуповском саду пройдет ежегодный Фестиваль водных фонариков. Таинственное действие не оставит равнодушными маленьких гостей, которые смогут загадать желание и опустить на водную гладь фонарик. Там же пройдет пиротехническое шоу. Пешеходная экскурсия «Город мастеров» также впечатлит детей. Мероприятие планируют провести 1 и 8 мая. Ребята будут два часа гулять и познакомятся с памятниками и достопримечательностями Северной столицы.

Также 1 мая в торгово-развлекательном парке «Волшебная миля» пройдет квест «Золотая лихорадка». Каждый ребенок сможет почувствовать себя настоящим золотоискателем времен Дикого Запада.

Какие выставки будут проходить в Петербурге на майских праздниках

В общественном пространстве «Севкабель Порт» до 14 мая будет работать выставка «Найти Бэнкси». Там же пройдет масштабная выставка «Искусство Манга». С экспонатами можно ознакомиться уже с 20 апреля. 7 мая гости и жители Петербурга смогут проникнуться бунтарским духом на обзорной экскурсии «Ленинградский рок-н-ролл».