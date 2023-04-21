Чудодейственные источники Сибири: сила природной воды

Сибирский федеральный округ славится удивительной природой, которая не только дарит эстетическое наслаждение, но и приносит ощутимую пользу – здесь произрастают растения, способные помочь справиться с различными недугами. Однако чудодейственными свойствами обладают не только травы, но и источники, которые до краев наполнены лечебными водами. О том, как до них добраться и какого эффекта ждать, читайте в материале «ФедералПресс».

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Горячий ключ

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Место: Хакасия

Из-за популярности водоем облагородили – для удобства посетителей тут построен домик из бревен. Чтобы подойти к источнику, нужно спуститься в отверстие, вырубленное в полу. Целебная минеральная вода круглый год имеет температуру около 40 градусов и бьет из стены. Жидкость рекомендована для наружного применения в лечебных целях – посетителям советуют делать ванны по 15–20 минут в день.

Где располагается

Водоем расположен на территории Таштыпского района Хакасии в 150 км к юго-западу от Абазы в горной местности Западного Саяна. Добраться к нему можно на лодке либо на вертолете – соответствующие экскурсионные поездки организовывают туристические компании.

Чем полезен

Бесцветные пресные воды ключа, не имеющие вкуса и запаха, насыщены различными химическими элементами, например, медью, серебром, марганцем и другими. Кроме того, здесь присутствует радон, активно используемый в оздоровительных процедурах. Купание в водоеме помогает в основном от сердечнососудистых, нервных, ревматических недугов.

Чудодейственное проявление

Известно, что в начале прошлого столетия здесь проводились одновременные погружения до 100 человек. Чаще всего целебными водами лечили ревматизм, но многие приходили сюда для исцеления от глухоты, слепоты, рака и сифилиса.

Родник Святого Православного Феодора Томского

Место: Красноярский край

Расположен в месте молитвенного подвига Федора Томского, который был совершен в середине 19 века. Этот человек, по одной из легенд, являлся императором Александром I, который инсценировал свою смерть и стал монахом-скитальцем, за что был канонизирован православной церковью в 1984 году. Летом 2012-го в этом месте убрали старые деревянные постройки и силами местных жителей создали новые. Для современников этот родник является местом паломничества – сюда приезжают люди со всей России, чтобы набрать целебной воды.

Где располагается

Родник находится в Аргинском заказнике на берегу реки Чулым в селе Красный Завод Боготольского района Красноярского края. Добраться сюда можно самостоятельно – общественным транспортом, который следует в населенный пункт.

Чем полезен

Вода родника чистая, вкусная, ее можно пить. Источник может помочь людям вылечиться от любых болезней, укрепить иммунитет, оздоровить общее состояние.

Чудодейственное проявление

Исцеляющей силой родник наделил сам Феодор Томский, живший в этих местах. Некоторые источники сообщают, что однажды к водоему подошла почти незрячая женщина, чтобы попить и умыться. Когда вода попала ей в глаза, она стала видеть лучше, после чего сюда стали приходить и другие люди.

Целебный источник Ажыг-Суг

Место: Республика Тыва

В переводе на русский язык его название означает «кислая вода», что говорит само за себя, – ресурсы водоема действительно таковы на вкус, они относятся к минеральным железистым кремнистым, их лечебное действие обусловлено содержанием биологически активных компонентов. Зимой в месте выхода источника образуется наледь толщиной до одного метра и более, приезжающие откалывают кусочки кислого льда, топят его и пьют.

Где располагается

Ажыг-Суг расположен в гористой местности на левом берегу Саяно-Шушенского водохранилища. Чтобы сюда добраться, нужно преодолеть 150 км от города Кызыла до села Чаа-Холь, далее двигаться до баржи для переправы через реку. К источнику туркомпании осуществляют трансфер.

Чем полезен

В это место чаще всего приезжают люди с проблемами органов пищеварения. Вода подходит для лечения хронических гастритов, колитов и энтероколитов, воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, железодефицитной анемии, сахарного диабета и нарушения обмена веществ.

Чудодейственное проявление

Еще во времена Советского Союза именно здесь лечились некоторые люди, от которых открестились врачи. Целебные воды источника помогали избавиться от указанных выше заболеваний, в особенности пищеварительного тракта.

Чудодейственные свойства доказаны и наукой – специалисты, изучавшие влияние ажыг-сугской воды на подопытных животных, пришли к выводу, что она благотворно сказывается на состоянии слизистой оболочки желудка и может быть показана при лечении болезней органов пищеварения.

Родник Глазной ключ

Место: Алтайский край

Источник образует небольшой пруд – вода, текущая сюда, пробивается сквозь расщелины гранитных пород. Она чистая, прозрачная, способна долго храниться. В настоящее время над источником выстроена небольшая часовня – она служит ориентиром для гостей населенного пункта.

Где располагается

Целебный источник Глазной ключ находится в городе Белокурихе на территории Храма Святого великомученика Пантелеимона.

Чем полезен

Свое название источник получил вот почему: люди давно заметили, что его вода исцеляет любые глазные болезни. Кроме того, она восстанавливает силы, повышает общий тонус организма и укрепляет иммунную систему.

Чудодейственное проявление

Согласно бытующей здесь легенде, чудотворные свойства водоема проявились в далеком 1683 году, когда боярин Михаил Ржицкий возвращался из военного похода через земли Алтая и тяжело заболел – его одолела язва, которая распространилась по всему телу, в том числе затронула глаза.

Бойцы, чтобы облегчить страдания больного, омывали его водой из ближайшего источника и заметили, что состояние стало значительно улучшаться.

С тех пор местные жители и гости приезжают к Глазному источнику, чтобы вылечиться от множества недугов. Известны случаи, когда после умывания его водой прозрело несколько слепых.

Минеральные воды Аржан-Суу

Место: Республика Алтай

Это минеральный родник, текущий прямиком с Алтайских гор. Его название на русский переводится как «святая вода», является одним из посещаемых водоемов местности – его ресурсы издревле считаются целебными.

Где располагается

Аржан-Суу находится в Майминском районе Горного Алтая на правобережье реки Катунь, ориентировочно водоем расположен на 478-м км Чуйского тракта, проходящего совсем неподалеку. Добраться сюда можно на автобусе либо автомобиле.

Чем полезен

Целебный родник Аржан-Суу обогащен магнием, медью, стронцием, марганцем, цинком, серебром, из-за чего обладает противовоспалительными, антибактериальными, седативными свойствами.

Чудодейственное проявление

Лечебные воды впервые обнаружили коренные жители. Если верить местной легенде, однажды охотник в этих землях выслеживал марала и, наконец, ранил его. Но животное не сдалось – побежало вперед, искупалось в источнике и выскочило абсолютно здоровым – воды помогли затянуться ранам, зверь смог убежать. После этого сюда стали приходить люди, чтобы излечить свои недуги.