Куда поехать недалеко от Москвы на майские праздники

Майские праздники по количеству выходных в этом году не позволяют улететь куда-то далеко к морю, а вот отправиться в автопутешествие, чтобы сменить обстановку и отдохнуть от города и суеты в окружении прекрасной природы – легко осуществимо.

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В этом материале "Рамблер" расскажет, куда можно отправиться на майские неподалеку от Москвы, чтобы полноценно отдохнуть и восстановить энергию.

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Завидово, Тверская область

Эта потрясающая местность расположилась прямо между Тверской и Московской областями. В старые времена сюда нередко предпочитали приезжать важные персоны – от Ивана Грозного до Карамзина и Пушкина. А теперь в селе образовался целый туристический комплекс, прославленный своей дикой природой и животными (здесь вы сможете встретить пятнистых оленей, лосей или маралов), обитающими в этих местах.

В Завидово каждый сможет найти занятие себе по душе, отдохнуть на природе у костра, покататься на велосипедах или поплавать на лодках, порыбачить или просто погулять по лесу.

Здесь вы сможете остановиться на ночевку с палатками, если позволяет погода, или же забронировать норм в одном из гостиничных комплексов. А дорога от Москвы на машине займет менее трех часов.

"Поленово", Тульская область

Прекрасным вариантов для прогулок на выходных станет поездка в природный музей-заповедник художника Василия Поленова. Необычайные виды на реку Оку с холмистой местности, лесные тропинки, усыпанные еловыми шишками и атмосфера культуры и спокойствия – то, что привлекает туристов в этих местах.

На территории заповедника есть ресторан. Остановиться вы можете как с палатками на берегу Оки, так и в загородных клубах, которых в этой местности немало. Дорога до "Поленова" займет около четырех часов.

Помимо этого, после прогулок в заповеднике, можно отправиться в саму Тулу. Этот город наверняка порадует вас своей историей, памятниками и музеями.

Таруса

Также недалеко от усадьбы "Поленово", на другом берегу Оки, находится город Таруса, чья история примечательна тем, что в нем долгое время проживала великая поэтесса Марина Цветаева. В своих произведениях она нередко обращалась к любимому городу.

Сюда туристы едут за тишиной, уютом маленьких улочек и для того, чтобы посетить места, с которыми связана память поэтессы.

Ясная поляна

Если вы решили совершить небольшое путешествие по Тульской области, обязательно загляните и в "Ясную поляну", где находится усадьба Льва Николаевича Толстого.