Майские фестивали откроют летний туристический сезон в регионах России

В начале мая - специально на праздники и длинные выходные - в российских регионах для туристов и местных жителей пройдут различные фестивали и мастер-классы. Корреспонденты "РГ" узнали подробности этих программ.

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Цвети, маральник, цвети!

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В Алтайском крае традиционно в майские праздники самое популярное место отдыха - особая туристическая зона "Бирюзовая Катунь". Здесь каждый год проходит масштабный праздник - "Цветение маральника", который открывает летний туристический сезон.

Цветущий маральник - один из брендов Алтая. Кустарники с цветами, похожими на японскую сакуру, ранней весной покрывают алтайские горы розово-сиреневой дымкой. Длится эта красота недолго - растение цветет всего 1,5-2 недели. В прошлом году посмотреть на чудо природы приехали около 30 тысяч туристов.

"Десять лет мы устраиваем фестиваль "Цветение маральника", - рассказали "РГ" в Алтайском туристическом центре. - Здесь можно потанцевать под популярные музыкальные группы, побывать на мастер-классах алтайских ремесленников, посетить красочную ярмарку".

На юбилейном фестивале ожидаются и другие развлечения. Запланирована ярмарка региональной кухни, где гостям предложат блюда из местных продуктов Алтайского края. Будет работать молодежная сцена, скалодром. А в честь юбилея фестиваль впервые завершится грандиозным вечерним шоу.

Фестиваль открывается 29 апреля.

Что еще есть интересного в Алтайском крае

Природный парк "Предгорье Алтая" в окрестностях города-курорта федерального значения Белокуриха. Здесь можно пройти экскурсионными маршрутами по экотропам с гидами, которые имеют специальную подготовку.

Природный парк "Ая" в долине реки Катунь. Это царство сосновых и березовых лесов. А главная жемчужина - теплое и пресноводное озеро Ая.

Чинетинский заказник. По нему разработан 17-километровый кольцевой туристический маршрут "Медвежья тропа". Ходить по нему лучше с госинспектором. Можно встретить на пути дикое животное. Но есть маршруты и поспокойнее.

Чуйский тракт. Можно взять в аренду машину и отправиться в автотур по федеральной автодороге - Чуйский тракт. Это одна из самых живописных трасс России, которая доходит до границы с Монголией.

Десять дней драйва

В Туле на площадке исторического центра города с 28 апреля по 7 мая пройдет фестиваль под открытым небом "Оживший город". В программе будет девять тематических направлений: музыка, стрит-арт, книги, театр, наука, кино, фото, арт, гастрономия.

Это будут десять дней драйва на любой вкус. Ожидается более 30 спектаклей и выступление более 40 исполнителей различных музыкальных жанров. Пройдут выставки, в том числе и ретроавтомобилей, музыкальные коллаборации и мастер-классы по направлениям фестиваля.

Тула вообще славится своими фестивалями. Они посвящены прянику, крапиве, дикой мяте. А прямо сейчас в Музее-заповеднике Куликово поле (деревня Ивановка) продолжается фестиваль "Былина 2023 - Тульская область". Он закончится только 28 мая.

Что еще есть интересного в Тульской области

Музейный комплекс "Куликово поле" в Моховом. Здесь два музея: Музей Куликовской битвы и Детский музей-квест. Есть выставочный зал. Туристам будет комфортно. На территории комплекса - парковки, кафе, сувенирные магазины, информационный центр и гостевые дома.

Музейный квартал (ул. Металлистов) или Тульский Арбат. Сейчас это пешеходный квартал, где расположены особняки и здания XVIII и XIX веков. Романцевские горы в деревне Кондуки. Бывшие карьеры по добыче угля открытым способом, а сейчас - достопримечательность Тулы. Скалистый ландшафт, водоемы, которые имеют разный цвет, если смотреть на них с высоты.

Тридцать шесть фестивалей

В 36 регионах в этом году пройдут культурно-зрелищные, спортивные, гастрономические, музыкальные, цирковые, эстрадные и театральные фестивали. Вход для зрителей - бесплатный.

Кроме Тульской области и Алтайского края в разное время года они состоятся в Белгородской, Иркутской, Пензенской областях, в Бурятии, Карелии, в Ставропольском крае. Все 36 регионов прошли конкурсный отбор и получили поддержку нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Из федерального бюджета выделена субсидия на софинансирование мероприятий (не менее 30% от общей суммы). По условиям конкурса, на субсидию регионы смогут организовать площадку для фестиваля, обеспечить ее необходимым оборудованием, разработать креативную концепцию и программу, пригласить якорного артиста или другую медийную персону, а также организовать кампанию по продвижению события.

Еще одно условие: все мероприятия обязаны раскрывать туристический потенциал региона и знакомить гостей с его историей, культурой, традициями или достижениями в науке. И они должны быть рассчитаны на участие в каждом не менее 10 тысячи гостей.