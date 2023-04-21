Где отдохнуть в Свердловской области на майские праздники

В Свердловской области длительные майские выходные всегда становятся временем особой активности. Дачный вариант отдыха выбирают далеко не все жители и гости уральского региона. Хочется найти что-то особенное. «ФедералПресс» начинает серию материалов, которые помогут нашим читателям сориентироваться в туристической индустрии Свердловской области.

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«Понаехашим» из других регионов

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В Екатеринбург на майские праздники традиционно приезжает немало туристов, а также тех, кто прибыли навестить родственников и друзей, но не хотят их стеснять, предпочитая проживать отдельно.

Нижние ценовые отметки для номеров в отелях Екатеринбурга в течение нескольких лет практически не меняются. В среднем номер можно снять за 4-5 тысяч рублей. Однако в настоящее время в гостиничном фонде появились неожиданно демократичные варианты.

Так, самый дешевый постой предлагают эконом-отели «Большой Урал» на улицах Стачек (272 номера) и Малышева (всего 32 номера). Последний расположен в самом центре Екатеринбурга. Номера там обойдутся от 900 рублей в сутки.

«На майские праздники мы предлагаем двухместные номера без питания, начиная от 1200 рублей. Также можно снять одноместный номер с питанием за 950 рублей в сутки, без еды – 900 рублей», – сообщила «ФедералПресс» менеджер отеля «Большой Урал» на Малышева Ольга.

Экономичный вариант номерного фонда предоставляет отель «СОН lite». Гостиница расположена на ул. Большакова, рядом со станцией метро «Геологическая», что удобно для приезжающих с вокзалов. Здесь самый недорогой одноместный номер обойдется на майские праздники в 1380 рублей в сутки. Завтрак – 250 рублей с человека.

Стоит отметить, что это дешевле, чем снять квартиру в Екатеринбурге посуточно. Квартиры в приличном состоянии на майские праздники обойдутся около 2000 рублей. Кроме того, этот вариант предполагает некоторые сложности, которые могут начаться уже при заселении, ведь большинство собственников предусматривают внесение денежного и других видов залога.

Небюджетные цены на проживание на майские праздники предлагают отели, расположенные в центре Екатеринбурга. К примеру, самый дорогой номер отеля «Гранд Авеню» обойдется в 27 тыс. рублей в сутки, отеля «Атлантик» – 32 тыс. рублей, «Атриум Паласа» – 24 тыс. рублей.

По сведениям администрации Екатеринбурга, в настоящее время в уральской столице действует 128 гостиниц, 118 из них уже прошли классификацию.

«Средний коэффициент загрузки номерного фонда по итогам прошлого года составил 62 %. Это говорит о том, что Екатеринбургу удалось удержать конкуренцию с точки зрения развития внутреннего туризма, как познавательного, так и делового», – отметил председатель комитета по организации бытового обслуживания населения администрации города Екатеринбурга Максим Афанасьев.

Он сообщил, что сфера гостеприимства Екатеринбурга готова к встрече туристов. Так, наплыв гостей ожидается на мероприятия, посвященные 300-летию уральской столицы. Но даже тогда гостиницы Екатеринбурга, скорее всего, не будут заполнены более, чем на 68 %.

В мэрии отметили, что Екатеринбургу есть чем удивить гостей. Так, в марте 2023 года на территории Кировского района был открыт 4-звездочный отель на 54 номера, оборудованный современными «умными» технологиями.

«Следующим подарком городу в плане развития туриндустрии станет ввод в эксплуатацию в июле еще одного крупного отеля на территории Верх-Исетского района», – сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Спокойный отдых на лоне природы

Майские праздники для многих уральцев по-прежнему ассоциируются с шашлыком и непринужденным общением. Осуществлять такие мечты лучше всего на лоне природы. В последние годы загородные базы отдыха Свердловской области предлагают хорошие условия для того, чтобы отойти от городской суеты. Только цены на майские праздники некоторые из них поднимают на треть.

Так, загородный клуб «Берлога» располагается в 76 километрах от Екатеринбурга, рядом с городом Кировградом. На территории кроме основного комплекса есть и отдельно стоящие двухэтажные коттеджи с русской баней и крытым бассейном, мангальной зоной. Также на базе «Берлога» есть свой ресторан с европейской и азиатской кухнями, здесь могут предложить коктейли, бургеры и пиццу.

«В обычные дни аренда коттеджа у нас стоит 9900 рублей. На майские праздники цены мы подняли. Сутки аренды коттеджа обойдутся в 14900 рублей», – ответили «ФедералПресс» в службе бронирования.

Экстрим для самых активных

Интересный вариант проведения майских праздников предлагает база активного отдыха BRP-Trek. Она располагается в лесной зоне неподалеку от города Верхняя Пышма. База обладает обширным парком разнообразной мототехники, приоритетом здесь является организация экстремальных развлечений в любое время года.

На базе отдыха имеются несколько «теплых беседок» с мангальными зонами. Внешне они напоминают дома, которые оборудованы всем необходимым – кухонной техникой, караоке, кулерами. Заехать на базу можно с 10:00. Аренда беседки до 23:00 в майские праздники обойдется в 7 тысяч рублей.

«На базе активного отдыха BRP-Trek в майские праздники можно арендовать квадрациклы, багги, мотоциклы эндуро, питбайки. На всех маршрутах предусмотрены остановки для фотосессий», – сообщила «ФедералПресс» менеджер организации Виктория.

Аренда одного часа мототехники составляет в среднем 1500 рублей. Чем длительнее время аренды, тем дешевле она обойдется.

В глушь, подальше от людей

База активного отдыха «Серебрянский камень» находится в отдалении от Екатеринбурга, но виды, которые открываются после прибытия сюда, с лихвой компенсируют время, потраченное на дорогу. Объект хорошо известен любителям пройтись по родному краю, отсюда в Уральские горы проложены размеченные туристические маршруты.

База отдыха находится в центре Конжаковского горного кольца, которое образовано Конжаковско-Серебрянским и Сухогорским хребтами. В двух километрах от жилых домиков расположены скалы Блины, они являются памятником природы и напоминают Каменные палатки на Шарташе.

«В горах еще лежит снег. На снегоходах туда уже не доехать, туристические группы отправляются пешком. Места здесь удивительно красивые», – сообщила менеджер базы активного отдыха «Серебрянский камень».

База обладает развитой инфраструктурой. Переночевать здесь можно в комфортных домах или ненецком чуме, попариться – в русской бане (1500 рублей за час аренды). Для празднования корпоратива, дня рождения, свадьбы есть уютный гостевой дом. Для малышей – детская площадка и веревочный городок.

«Мы не меняем цены на услуги и аренду помещений, они стабильны. Каждый может выбрать по своим предпочтениям и бюджету. Кто-то любит уединение, созерцание природы, а кто-то хочет весело отдохнуть большой компанией. Все это реализуемо на нашей базе», – пояснил менеджер объекта.

Средняя стоимость комфортных деревянных домиков-коттеджей варьируется в районе 12 тысяч за сутки. Заезд на базу осуществляется ежедневно в 16:00. Бронировать коттеджи лучше заранее, предусмотрена предоплата в районе 20 % от стоимости.

Отдых по дисконту

База отдыха «Таежная рось» расположена на окраине поселка Павда Свердловской области. Расстояние от Екатеринбурга – 276 километров. База состоит из деревянных домов, выполненных в русском стиле, с печным отоплением, на 2, 7, 9 и 13 мест. Общая вместимость – 46 мест. Рядом хвойный лес, Уральские горы (гора Белая, Казанский камень, Павдинский камень). Это отличное место для пеших, велопрогулок и рыбной ловли. Есть мангальные зоны и спортивные площадки.

«На майские праздники мы снизили цены для наших гостей. Аренда домиков – 1500 рублей с человека. На базе имеется собственная столовая. Трехразовое домашнее питание обойдется в одну тысячу рублей в день», – сообщил директор базы отдыха «Таежная Рось» Алексей Васильев.

База отдыха подойдет для активного отдыха даже начинающих туристов: с группами работают инструкторы. Если туристы решат отправиться в горы, перед покорением горных маршрутов отдыхающих обучают скалолазанию. Услуга бесплатная.

Традиционный курорт

Турбаза «Чусовая» (п. Слобода Свердловской области) предлагает гостям баланс активного отдыха и максимально комфортного размещения. База расположена рядом с рекой Чусовой – одним из красивейших мест региона.

Номера располагаются в коттеджах и жилых корпусах. Цены на проживание на майские праздники остались неизменными.

«Аренда номера обойдется в районе 3000 рублей. Коттеджи на 18 человек – 27 тысяч рублей, на 8 человек – 15 тысяч рублей», – сообщили в администрации турбазы «Чусовая».

Гостям доступно комплексное питание. Инфраструктура турбазы включает бассейн с подогревом, сауну, термы, бильярдный зал, уютное кафе, спортивные площадки. Примечательно, что на базе функционирует отдельный спортивный комплекс и медицинский центр, оборудованные спа-аппаратурой.