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2 часа назад

Эксперт Щегольков рассказал, в какие малые города России поехать на майские

Вечерняя Москва

Директор Фонда развития малых исторических городов Юрий Щегольков рассказал, в какие города вокруг Москвы стоит отправиться в небольшое путешествие. По его словам, малый город представляет собой возможность узнать новое о родной стране, посмотреть на нее с другой стороны.

Эксперт рассказал, в какие малые города России поехать на майские
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, стоит съездить в Торжок. В Торжке находится федеральный Всероссийский историко-этнографический музей, который обязательно надо посетить, чтобы понять историю города и Верхневолжья в целом. Там же расположен один из древнейших в России монастырей — Борисоглебский мужской монастырь.

Еще один интересный пункт в Тверской области — город Старица. Здесь расположены пещеры, бывшие известковые каменоломни. Также здесь можно увидеть большое количество древних церквей.

Интересен своими музеями город Бежецк. Стоит посетить литературный и краеведческий музеи. Рядом с городом находится большой музей «Дом поэтов» – бывшая усадьба семьи Гумилевых, куда часто приезжала Анна Ахматова.

Что касается Подмосковья, то здесь стоит посетить Истру и Новоерусалимский музей, а также Звенигород. Здесь можно увидеть Саввино-Сторожевский ставропигиальный монастырь, который был основан в конце XIV века. Внутри находятся палаты царя Алексея Михайловича, передает МИР 24.

Общий объем средств, вложенных в развитие туризма на территории России до 2026 года, составил около 700 миллиардов рублей. Такое заявление сделал депутат Государственной думы страны Сангаджи Тарбаев, передает ФАН.

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