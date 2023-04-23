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Первый в 2023 году двухэтажный туристический поезд прибыл в Волгоград

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Сразу 600 жителей Самарской области на специальном составе прибыли на центральный вокзал в рамках проектов «Яркие выходные в Приволжье» и «Вагон знаний».

Первый в 2023 году двухэтажный туристический поезд прибыл в Волгоград
© Волгоградская правда

По данным регионального комитета экономической политики и развития, тур выходного дня предназначен для патриотического воспитания молодежи и преследует просветительские цели.

На перроне центрального вокзала Волгограда путешественникам устроили торжественную встречу с казачьими песнями. Прибывшим туристам специалисты рассказали о достопримечательностях города-героя и ближайших событиях в регионе.

Во время тура гости региона познакомятся с историей Волгограда, побывают в музеях, на Мамаевом кургане и в музее-панораме «Сталинградская битва». Помогать ориентироваться в городе и сопровождать юных туристов будут местные волонтеры сферы гостеприимства. Гостям вручат сувениры, яркие туристические буклеты и грамоты за вклад в сохранение исторической памяти.

Стоит отметить, что в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» образовательные и патриотические туры проходят регулярно. С основными достопримечательностями Волгограда познакомили уже 1500 путешественников.

Напомним, Волгоградская область считается центром патриотического туризма – для гостей разработали более 40 тематических маршрутов. Четыре тура уже включили в общероссийский реестр патриотических маршрутов. Системная работа по развитию туризма в регионе продолжается – губернатор Андрей Бочаров назвал отрасль одним из наиболее перспективных направлений роста региональной экономики.

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