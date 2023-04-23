Первый в 2023 году двухэтажный туристический поезд прибыл в Волгоград

Сразу 600 жителей Самарской области на специальном составе прибыли на центральный вокзал в рамках проектов «Яркие выходные в Приволжье» и «Вагон знаний».

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По данным регионального комитета экономической политики и развития, тур выходного дня предназначен для патриотического воспитания молодежи и преследует просветительские цели.

На перроне центрального вокзала Волгограда путешественникам устроили торжественную встречу с казачьими песнями. Прибывшим туристам специалисты рассказали о достопримечательностях города-героя и ближайших событиях в регионе.

Во время тура гости региона познакомятся с историей Волгограда, побывают в музеях, на Мамаевом кургане и в музее-панораме «Сталинградская битва». Помогать ориентироваться в городе и сопровождать юных туристов будут местные волонтеры сферы гостеприимства. Гостям вручат сувениры, яркие туристические буклеты и грамоты за вклад в сохранение исторической памяти.

Стоит отметить, что в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» образовательные и патриотические туры проходят регулярно. С основными достопримечательностями Волгограда познакомили уже 1500 путешественников.