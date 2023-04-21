Как дешево отдохнуть на Алтае

В этом году цены на курортах Алтая довольно высокие. Проживание в пятизвездочных отелях может сравниться с отдыхом в Турции. Однако есть и более бюджетные варианты, об этом «ФедералПресс» сообщила директор ООО «Серфари» Анастасия Дядич.