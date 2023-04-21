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Как дешево отдохнуть на Алтае

В этом году цены на курортах Алтая довольно высокие. Проживание в пятизвездочных отелях может сравниться с отдыхом в Турции. Однако есть и более бюджетные варианты, об этом «ФедералПресс» сообщила директор ООО «Серфари» Анастасия Дядич.

Как дешево отдохнуть на Алтае
© РИА "ФедералПресс"

«Есть базы гораздо дешевле. К примеру, у нас сейчас едет группа на базу. Сутки там стоят в зависимости от сезона в среднем 5 тысяч рублей сутки на двоих с завтраком. Это средняя цена на Алтае», – отметила Анастасия Дядич.

Руководитель туристического агентства пояснила, что на более базах без удобств в номерах цена еще ниже – за 8 ночей чуть больше 10 тысяч. рублей на троих.

«Бюджетные отели на Алтае представлены в огромном количестве. К примеру, отдых в палатке – от 300 рублей в сутки, а номера стандартной категории с удобствами от 4 тыс.рублей в сутки», – уточнила эксперт.

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