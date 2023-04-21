На Алтае предлагают отдохнуть за полмиллиона рублей

Туристы пожаловались на запредельные цены, которые предлагают отели на Алтае во время летнего отдыха.

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Так стоимость проживания на 10 ночей на четверых взрослых в пятизвездочном отеле Cosmos Altay Resort составит 400 тысяч рублей.

С чем связана такая цена «ФедералПресс» рассказа директор ООО «Серфари» Анастасия Дядич.

«Цена на отдых в этом отеле действительно высокая, но она соответствует уровню пяти звезд. В любом курортном регионе хорошие отели стоят примерно столько, – отметила глава туристического агентства.

Анастасия Дядич пояснила, что цена напрямую зависит от категории отеля и предоставляемых в нем услуг. «Отелей 5* на Алтае мало и цены высокие, поскольку есть спрос. Когда таких отелей станет больше и не будет дефицита номеров в сезон, цены снизятся», – резюмировала эксперт.