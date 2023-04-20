Где в России можно посмотреть на тигров

Если вам нравиться наблюдать за тиграми, то необязательно отправляться за границу. "Рамблер" расскажет, где в России можно посмотреть на самых красивых из семейства кошачьих в своей среде обитания.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

В России есть два заповедника с тиграми: Заповедник "Бикинский" в Приморском крае и Заповедник "Сихотэ-Алинь" на юго-востоке Хабаровского края.

Заповедник "Бикинский" был создан в 1961 году для охраны тигров, амурских леопардов и других видов животных. Он расположен в Бикинском районе Приморского края на площади более 1,1 миллиона гектаров. В заповеднике обитает около 20-25 тигров, которые являются одним из главных объектов охраны. Также здесь можно встретить амурских леопардов, медведей, лисиц, кабанов и других животных. Заповедник "Бикинский" является одним из крупнейших заповедников России и имеет большое значение для сохранения биоразнообразия нашей планеты.

На юго-востоке Хабаровское края находится заповедник "Сихотэ-Алинь". Он был создан в 1935 году и является одним из наиболее крупных заповедников России с площадью более 4,1 миллиона гектаров. В заповеднике обитают редкие виды животных, такие как амурский тигр, амурский леопард, медведь-камчатский, бурый медведь, лось, сибирский косуля и другие. Также здесь можно встретить более 300 видов птиц. Заповедник "Сихотэ-Алинь" имеет огромное значение для сохранения природы Дальнего Востока России и является одним из национальных достояний страны.