400 тысяч за размещение в отеле на Алтае на двоих

В соцсетях туристы обсуждают запредельные цены на отдых на Алтае. В частности, номер в отеле Cosmos Altay Resort 5* предлагается в июле за 400 тыс. руб. Такова стоимость размещения в полулюксе для четверых взрослых с 15-го по 25-е число. Редакция сравнила цены на отдых в гостиницах разного уровня в летний период.

© tourdom.ru

Оказалось, что, если отдыхать в названной гостинице вдвоем, сумма не будет сильно отличаться: 10 ночей на те же даты обойдутся в 350 тыс. руб, если выбрать полулюкс, и в 330 тыс., если забронировать улучшенный номер с террасой и видом на озеро. В стоимость проживания входят завтраки, пользование спа-комплексом и спортзалом.

Видео дня

Отель расположен на территории в 70 га и позиционирует себя как «первый курортный комплекс премиум-класса в самом сердце Алтая» в окружении нетронутой природы. Приведенные выше прайсы действуют в рамках раннего бронирования и рассчитаны с дисконтом в 20%. Без скидки, если бронировать позже, отдых в обычном номере обойдется в 415 тыс. на двоих, а если добавить пакет услуг центра здоровья – 558 тыс. руб.

Несмотря на высокие тарифы, специалисты отмечают, что свой клиент у этого комплекса, безусловно, есть. «На Алтае пока не так много отелей высокого уровня, поэтому гостиница пользуется спросом», – сообщили редакции TourDom.ru в туроператоре АЛЕАН. По мнению коммерческого директора Оксаны Булах, альтернативой комплексу могут быть отели «Гранд Шале Алтай» и «Клевер».

«В России в принципе мало 5-звездочных объектов, конкуренция в этом сегменте низкая, отсюда и цены. К тому же у владельцев, возможно, нет задачи заполнить весь комплекс, для экономики достаточно 70–80% загрузки», – предположил руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Отметим, номер в другом отеле уровня 5* на Алтае – «Гранд Шале Алтай» (находится на территории природного комплекса «Бирюзовая Катунь») – можно забронировать в июле всего за 240 тыс. руб. на двоих. В тариф входит завтрак, включены ли другие услуги, на сайте гостиницы не сообщается. Зато есть информация об открытии в 2023 году современного банного комплекса. Других свободных вариантов категории 5* в агрегаторах найти не удалось.

По данным «Островка», еще есть места на июль в девяти отелях уровня 4*. За 236 тыс. руб. предлагается, например, люкс в санатории «Эдем» в Белокурихе. А в районе «Бирюзовой Катуни» доступен отель Grand Palace за 175 тыс. руб. В стоимость везде включены завтраки.