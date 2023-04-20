Сибирские регионы будут совместно развивать турпотенциал

Регионам Сибири важно объединить усилия в развитии туристической инфраструктуры и реализации инвестпроектов в туристской отрасли. Об этом говорили участники первого форума сибирского гостеприимства "Дикоросы" и V Сибирского туристического форума "Сибирь здесь", прошедших в международном выставочном комплексе "Новосибирск Экспоцентр".

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Председатель исполкома Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС) Геннадий Гусельников напомнил, что созданный бренд "Большая Сибирь" объединяет сибирские территории в рамках единой экспозиции на крупнейших российских международных экономических форумах - Петербургском и Восточном. По его словам, сейчас в рамках принятой стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035 года важно определить региональный и федеральный уровни компетенций при реализации запланированных инвестиционных проектов. Иначе говоря, добиться того, чтобы в Сибирь ехали туристы и была создана вся необходимая для их приема, удержания и повторного возврата инфраструктура.

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Как отмечают эксперты, регионы часто сами сокращают возможный турпоток, проводя крупные мероприятия в одно время. Чтобы согласовать даты и, соответственно, привлечь больше туристов, МАСС готовит "Единый событийный календарь Сибири" - портал о событиях и турах в СФО.

Как пояснил Геннадий Гусельников, это обеспечит регионам рост целевой аудитории, объемов продаж туров, количества повторных визитов, снижение бюджетных расходов на региональные информационные ресурсы. По охвату это еще один проект, объединивший субъекты федерального округа для того, чтобы совместно профессионально работать с событийными мероприятиями и клиентской базой, создавая общую систему лояльности.

- Регионы СФО не должны конкурировать, им нужно объединяться под одним брендом. Важно знать нюансы друг друга, разработки, которые можно использовать и в других регионах, понимать, в чем уникальность и привлекательность каждого субъекта федерации, - убеждена заместитель мэра - начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Министр туризма Кузбасса Елена Латышенко предложила включить в стратегию социально-экономического развития СФО такие показатели, как доля туриндустрии в ВРП, объем инвестиций в туристические проекты, количество новых рабочих мест, пассажиропоток аэропортов и другие.

Эти показатели, по мнению Геннадия Гусельникова, логично включить в стратегию развития туризма в Сибири. О работе в этом направлении на пленарном заседании форума рассказал глава Республики Алтай, председатель координационного совета МАСС по туризму Олег Хорохордин.

- В 2021 году сибирские регионы приняли решение о совместном продвижении туристического потенциала. На сегодняшний день МАСС разработан комплексный инвестиционный проект развития внутреннего и въездного туризма в Сибири, в его рамках предусмотрена реализация 73 инвестпроектов общей стоимостью 256 миллиардов рублей, где 80 процентов - частные инвестиции. 31 проект уже в работе. Сформирован перечень туристических маршрутов и туристически привлекательных мест, включая 38 межрегиональных маршрутов, - сообщил Олег Хорохордин.

Он назвал приоритетные направления развития туризма для сибирских регионов: культурно-познавательное, экологическое, спортивное, горнолыжное и лечебно-оздоровительное. Так горнолыжный туризм активно развивается в Кемеровский области, Алтайском и Красноярском краях, Республике Алтай.

В Новосибирской области, как уточнила заместитель министра экономического развития региона Анна Павлова, ставку делают еще и на научно-популярные туристические маршруты.

- В 2023 году министерство планирует подать заявку на включение тура "Тропой науки. Новосибирск" в перечень национальных брендовых туристических маршрутов. Он позволяет туристу за четыре дня познакомиться с такими объектами, как Большой планетарий России, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", Институт ядерной физики с осмотром ядерного коллайдера, самый большой зоопарк в Сибири, Центр океанариума и морской биологии и так далее, - сообщила Анна Павлова.

Гастрономический туризм - еще одно перспективное направление для привлечения туристов. Тем более, как продемонстрировала на форуме гастрономическая лаборатория сибирской кухни "Сибирский завтрак", сибирякам есть чем угостить гостей. Например, как отметили посетители выставки, черемуховый пирог - это исключительно "сибирская штука".

На взгляд председателя правления некоммерческого партнерства "Новосибирская ассоциация туристских организаций" Дмитрия Микитченко, катализатором развития туризма в Сибири являются уникальные природные ресурсы.

- Все бегут от урбанизации и тянутся к природе. Это нужно учитывать при планировании и реализации проектов, - подчеркнул эксперт.

В прошлом году регионы Сибири посетили девять миллионов человек, шесть миллионов воспользовались гостиничными услугами. Однако материальная база все еще отстает от современных требований и запросов туристов. По словам начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгения Дешевых, нужна господдержка для создания "тяжелой" инфраструктуры - строительства горнолыжных трасс, аквапарков, открытых водоемов.

- Эффективное развитие туризма в Сибири, учитывая наши расстояния и сложные рельефы, невозможно без активного развития региональной и внутрирегиональной авиации. Необходим импульс путем включения сибирских маршрутов в перечень субсидированных, - обратил внимание на еще один важный аспект Олег Хорохордин.

Предлагается создать кластер "Туризм", который бы в рамках стратегии развития Сибири работал на повышение эффективности туристической сферы и благодаря которому было бы создано более 30 тысяч новых рабочих мест, а с учетом мультипликативного эффекта - 150 тысяч, и привлечено 190 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций.

От первого лица

Сангаджи Тарбаев, председатель комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры:

Главное - не "зарегулировать" излишне сферу туризма. Сейчас разрабатывается новый закон о работе отрасли. Это должен быть закон прямого действия, не перегружающий индустрию. Основной критерий - простота понятий для бизнеса, пользователей услуг и чиновников. Самое главное - развитие регионов и их социально-экономической сферы, рост уровня и качества жизни.

Справка "РГ"