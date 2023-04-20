В 2023 году в Приамурье станет меньше официальных пляжей
В Амурской области в 2023 году сократится количество официальных мест отдыха на воде. Из 24-х пляжей откроются только 22.
Область готовится к открытию купального сезона. Сейчас амурские спасатели принимают заявки на обследование и очистку дна водоёмов. Для матросов-спасателей, которым предстоит дежурить на официальных пляжах, организовали официальное обучение.
Всего в этом году в регионе откроют 22 официальных места массового отдыха на воде. Это на два меньше, чем в прошлом году. Два пляжа в Благовещенском округе — в сёлах Натальино и Чигири — оборудовать не планируют.
Однако губернатор Василий Орлов считает такой подход неверным. Глава региона отметил, что количество официальных пляжей должно расти, а не сокращаться.
Люди будут приходить к водоёмам и купаться вне зависимости от того, официальное это место отдыха или нет. И с точки зрения безопасности гораздо лучше, если приходить они будут на оборудованный пляж с вышкой со спасателями. Из этих же соображений необходимо обследовать и чистить все водоёмы, куда ходят люди, а не только официальные, - сказал Василий Орлов.
При этом количество патрулей и на официальных, и на диких пляжах увеличат. При разработке маршрутов будут учитывать места, где люди гибнут чаще. Так, в прошлом году за купальный сезон в Приамурье утонули 35 человек, из них пятеро — дети. Больше всего трагедий произошло на водоёмах Благовещенского округа и Благовещенска – шесть и пять несчастных случаев соответственно.