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4 часа назад

В Сочи открыли новый маршрут для самостоятельного туризма “Врата солнечного города”

runews24.ru

Новый пешеходный маршрут для самостоятельного туризма «Врата солнечного города» создали в Сочи. Так, у туристов появится возможность самостоятельного изучения достопримечательностей курорта. Об этом сообщили в городском департаменте курортов, туризма и потребительской сферы.

В Сочи открыли новый маршрут для самостоятельного туризма
Фото: Runews24Runews24

Директор департамента Кирилл Ярыш отметил, что данный проект разрабатывался больше года, а для создания удобного и доступного турмаршрута учитывались все пожелания гостей и жителей Сочи.

Известно, что общая протяженность пешеходного маршрута составляет более трех километров. Туристы смогут познакомиться с историей морпорта и железнодорожного вокзала. Помимо этого, в турмаршрут включены различные памятники, среди которых есть «Памятник Сочинскому учителю».

Стоит отметить, что таблички с направлением маршрута «Врата солнечного города» установят в городе к 1 мая.

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