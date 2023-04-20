В Сочи открыли новый маршрут для самостоятельного туризма

Новый пешеходный маршрут для самостоятельного туризма «Врата солнечного города» создали в Сочи. Так, у туристов появится возможность самостоятельного изучения достопримечательностей курорта. Об этом сообщили в городском департаменте курортов, туризма и потребительской сферы.

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Директор департамента Кирилл Ярыш отметил, что данный проект разрабатывался больше года, а для создания удобного и доступного турмаршрута учитывались все пожелания гостей и жителей Сочи.

Известно, что общая протяженность пешеходного маршрута составляет более трех километров. Туристы смогут познакомиться с историей морпорта и железнодорожного вокзала. Помимо этого, в турмаршрут включены различные памятники, среди которых есть «Памятник Сочинскому учителю».