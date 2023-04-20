Более 3,8 тысячи туристических маршрутов доступны пожилым людям в России

Российские регионы разработали более 3,8 тысячи туристических маршрутов с учетом специфики организации отдыха пожилых людей, передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову.

Фото: Мир24 Мир24

По ее словам, особой популярностью традиционно пользуется оздоровительный и досуговый туризм. Так, в прошлом году эти виды отдыха выбрали 80 тысяч и 47,7 тысячи граждан соответственно.

Голикова также отметила, что для тех, кто по состоянию здоровья не может путешествовать физически, в организациях социального обслуживания внедряют «виртуальный туризм».

Кроме того, в рамках программ активного долголетия большое внимание уделяется физкультуре, добавила вице-премьер. В 2022 году более 6,7 миллиона граждан старшего поколения получили возможность заниматься спортом.