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4 часа назад

Более 3,8 тысячи туристических маршрутов доступны пожилым людям в России

Мир24

Российские регионы разработали более 3,8 тысячи туристических маршрутов с учетом специфики организации отдыха пожилых людей, передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову.

Более 3,8 тысячи туристических маршрутов доступны пожилым людям в России
Фото: Мир24Мир24

По ее словам, особой популярностью традиционно пользуется оздоровительный и досуговый туризм. Так, в прошлом году эти виды отдыха выбрали 80 тысяч и 47,7 тысячи граждан соответственно.

Голикова также отметила, что для тех, кто по состоянию здоровья не может путешествовать физически, в организациях социального обслуживания внедряют «виртуальный туризм».

Кроме того, в рамках программ активного долголетия большое внимание уделяется физкультуре, добавила вице-премьер. В 2022 году более 6,7 миллиона граждан старшего поколения получили возможность заниматься спортом.

Ранее специалисты назвали самые востребованные у россиян страны для путешествия этой весной. Чаще всего для отпуска выбирают Турцию, Таиланд и ОАЭ.

Отдых в России,Татьяна Голикова,
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