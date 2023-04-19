На курортах Кубани в майские праздники отдохнут 550 тысяч туристов

Уже забронировано 65 процентов номерного фонда гостиниц и других средств размещения на майские выходные в Краснодарском крае. Как отметил глава Вениамин Кондратьев на межведомственном совещании, всего в регион приедут отдохнуть около 550 тысяч туристов. В этой связи губернатор заострил внимание на вопросах организации безопасности гостей, прежде всего транспортной.

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- Сейчас всю нагрузку взял на себя аэропорт Сочи. В 2022 году через воздушную гавань прошло 13 миллионов пассажиров. Важно обеспечить антитеррористическую защищенность. А также нужно усилить меры безопасности на железнодорожных и автовокзалах, - подчеркнул губернатор, которого цитирует пресс-служба админитсрации региона.

Вениамин Кондратьев поручил своему заместителю Александру Руппелю взять на личный контроль взаимодействие служб на курортах.

В фокусе особого внимания - общественные места. Пляжи оборудованы системами видеонаблюдения, медицинскими пунктами, организованы дежурства спасателей. В эти недели в Анапе, Геленджике и Сочи продолжают устанавливать более 100 камер видеонаблюдения около социально значимых объектов и популярных локаций.

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