На курортах Кубани в майские праздники отдохнут 550 тысяч туристов
Уже забронировано 65 процентов номерного фонда гостиниц и других средств размещения на майские выходные в Краснодарском крае. Как отметил глава Вениамин Кондратьев на межведомственном совещании, всего в регион приедут отдохнуть около 550 тысяч туристов. В этой связи губернатор заострил внимание на вопросах организации безопасности гостей, прежде всего транспортной.
- Сейчас всю нагрузку взял на себя аэропорт Сочи. В 2022 году через воздушную гавань прошло 13 миллионов пассажиров. Важно обеспечить антитеррористическую защищенность. А также нужно усилить меры безопасности на железнодорожных и автовокзалах, - подчеркнул губернатор, которого цитирует пресс-служба админитсрации региона.
Вениамин Кондратьев поручил своему заместителю Александру Руппелю взять на личный контроль взаимодействие служб на курортах.
В фокусе особого внимания - общественные места. Пляжи оборудованы системами видеонаблюдения, медицинскими пунктами, организованы дежурства спасателей. В эти недели в Анапе, Геленджике и Сочи продолжают устанавливать более 100 камер видеонаблюдения около социально значимых объектов и популярных локаций.
Кстати
На майские праздники загрузка объектов размещения в Сочи в среднем прогнозируется на уровне около 90 процентов. С 1 по 9 мая на курорте ожидают 260 тысяч гостей. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский. А в большинстве сочинских отелей уже заканчиваются приготовления к предстоящему курортному сезону и встрече первых гостей.