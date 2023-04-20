В Северной Осетии появилась ассоциация гидов

«Около 40 аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков мы вам гордо представили за последние несколько месяцев. И некоторые из этих официальных проводников гостей Осетии объединились теперь в большую ассоциацию - как они сами, официально зарегистрированную», — говорится в сообщении.