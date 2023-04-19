За что туристы ценят волшебство Крыма

Одно из любимых россиянами курортных направлений в Крыму - Сакский район. Это живописное место гости полуострова ценят за благодатный климат, близость к морю, крупным курортным городам (рукой подать до Евпатории и Сак) и умеренные цены. На курорте комфортная погода устанавливается уже в конце апреля и держится до начала октября.

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Ценители спокойного и полезного отдыха облюбовали для себя небольшой курортный поселок Новофедоровка и приезжают сюда в отпуск со всей страны. В нынешнем году посетить это чудесное место стало еще доступнее, так как в мае будут запущены дополнительные десять поездов дальнего следования, в том числе из Мурманска и Челябинска. Новофедоровка - это настоящий остров сокровищ: чистейшее изумрудное море с песчаными пляжами и знаменитое Сакское озеро. Иловые сульфидные грязи Сакского озера - одни из наиболее сильных и эффективных, их минеральный, химический и органический состав близок к составу грязей Мертвого моря, а целебные свойства многократно превосходят его. Недаром из Сак поставлялись лечебные грязи в летнюю императорскую резиденцию в Ливадии для оздоровительных процедур наследника Алексея.

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Гости отмечают, что именно в Новофедоровке им удается полностью переключиться с бытовых проблем. Это сделать нетрудно, потому что повсюду тебя сопровождает красота и покой. Здешний песчано-галечный пляж считается лучшим в Крыму. Он полностью подготовлен для комфортного и беззаботного отдыха всей семьи. Детские аттракционы, кафе и водные развлечения, вкусная еда и волшебные закаты долго не позволят забыть Новофедоровку. Многие отдыхающие останавливаются в отеле с чарующим названием "Вилла Магия". Незабываемое наслаждение выпить утром чашку кофе в беседке, расположенной у водоема, окруженного экзотическими цветами. Совсем рядом шумит море, и сразу тянет на пляж понежиться на мелкой гальке или на ласковом песочке. Для гостей бесплатная детская анимация. Прямо в отеле можно приобрести как групповую, так и индивидуальную экскурсию в любой уголок Крыма.

В последнее время все большую популярность набирает отдых в бунгало. Это небольшой комфортабельный домик в пяти шагах от моря, в нем можно почувствовать уединение и тишину. Отели в Новофедоровке предоставляют возможность провести выходные в таких апартаментах на самом берегу. Обязательно стоит попробовать такой отдых, он запомнится для вас уютом, теплом, спокойствием и непринужденностью.

Если вдруг небо затянет тучами и пойдет дождь, поплавать можно и в бассейне, сыграть в бильярд или пожарить шашлыки. Для детей тоже найдутся занятия на любой вкус: машинки, горки или экскурсионный паровозик.