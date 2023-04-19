В Жигулевском заповеднике откроют для посещения Стрельную гору

В Жигулевском заповеднике в эти выходные, 22 и 23 апреля, Стрельная гора снова будет доступна для туристов. А с 29 апреля появится возможность каждый день любоваться панорамными видами волжских просторов, окрестностей Жигулевска и Тольятти.

Фото: СОВА СОВА

Гора Стрельная - вторая по высоте точка Жигулевского заповедника (351 м над уровнем моря) и один из самых популярных туристических маршрутов в Самарской области. Находится у поселка Зольное. Увенчана утесом, с которого открывается прекрасный вид на волжские дали, острова, горную гряду Жигулей, плотину ГЭС и Тольятти c окрестностями.

Название происходит от известной Волжской вольницы, один из сторожевых постов которой находился на вершине горы. Старорусское слово "стрельня" означает "сторожевая башня".