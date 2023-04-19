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55 минут назад

Аксенов рассказал о готовности Крыма встретить курортный сезон

runews24.ru

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на федеральном уровне туристической сфере региона оказывается максимальная помощь. В данный момент идет подготовка к курортному сезону.

Аксенов рассказал о готовности Крыма встретить курортный сезон
Фото: runews24.rurunews24.ru

По его словам, правительство республики решает вопросы по улучшению логистики. Принимаются необходимые меры. Будут запущены 19 поездов и четыре из них – из Москвы и Санкт-Петербурга будут курсировать ежедневно.

При этом требуется оптимизация пропускной способности Крымского моста, продление действия паспортов пляжей 2022 года на 2023 год. Поставленные задачи в данный момент решаются.

Аксенов подчеркнул, что для добросовестных бизнесменов будут сохранены прежние условия работы по договорам благоустройства.

Отдых в России,Сергей Аксенов,
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