Падать не больно: туристы завершают горнолыжный сезон в Сочи

22 апреля зимний сезон закрывает «Роза Хутор», 10 мая – Красная Поляна. Время встать на лыжи еще есть – уверяют представители курортов. Так что активный отдых на высоте в 2000 м продолжается и подойдет тем, кто никуда не спешит, катается только для своего удовольствия и легко готов сменить лыжи и сноуборд на горный велосипед.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

«Склоны и подъемники работают, у нас снежно, немноголюдно и до сегодняшнего дня было солнечно. Информация о состоянии зон для катания публикуется ежедневно, участки открывают в зависимости от метеорологических условий», – пояснили в информационном центре Красной Поляны.

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В среду утром на Красной Поляне для катания открылись «Первый снег», «Цирк-2», «Аибга» и «Восточный» на высоте от 2300 до 2050 м. На «Розе Хутор» пока доступен только Северный склон. Трассы Южного под запретом из-за сильного ветра. Все еще функционирует и санно-бобслейная трасса. Там пояснили – у них есть крыша, поэтому от погоды они не зависят.

«Погода сегодня радует нас сбывшимся вчера прогнозом: небольшие осадки в виде дождя, а также сильный ветер на верхних отметках курорта. Работают трассы Северного склона с Розы Пик до отметки 1350, Б-52 выше 1350, «Бумеранг», «Змейка», «Тритон» без средней части, «Вираж», «Аибга» низ и сноупарк на 1400 верхняя часть. Конечно, предупреждаем гостей, что в течение дня возможны изменения, рассказали в администрации.

Сегодня на высоте 2320 м ожидается переменная область и плюс 2 °C, видимость 20 км. До этого было солнечно и администрация советовала катающимся использовать защитные средства. Погодой и состоянием трасс осталась довольна и постоянная клиентка курорта Светлана Горская. Главным достоинством апрельской горнолыжки она назвала цены и отсутствие очередей.

«Погода здесь, конечно, нестабильная, как повезет! Но, например, эти дни – лучше, чем месяц назад. Даже с учётом того, что многие трассы уже закрыты, оставшиеся все еще прекрасны, особенно в отсутствие людей, рассказала Светлана корреспонденту «ТурДома».

«Снег мягкий, фановое приятное катание, без особых рекордов, это идеальная погода для обучения. Мягкий слэш, падать не больно, да и не разгонишься особо», – добавила девушка.

Через 2 дня «Роза Хутор» закроется, но 28-го начнет работать снова по летней программе. На Красной Поляне лыжников и сноубордистов планируют принимать все майские каникулы – курорт финиширует последним благодаря уникально расположенной на высоте 2050 м климатической зоне «Цирк-2», которую называют главным снегохранилищем.