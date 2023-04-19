Куда поехать с палатками на майские праздники

Майские праздники – отличная возможность вырваться из городской суматохи на несколько дней и отдохнуть у костерка в какой-нибудь сногсшибательной местности.

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Где такую найти недалеко от Тюмени, чтобы можно было на машине обернуться, узнал «ФедералПресс».

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Оленьи ручьи

Природный парк «Оленьи ручьи» находится примерно в 450 километрах от Тюмени, у поселка Бажуково Свердловской области. Площадь парка почти 19 тысяч гектаров. Здесь пять пешеходных троп общей протяженностью 45 км, так что гулять – не перегулять.

В парке много красивых мест: Поцелуйный камень, скалы Карстов мост, Священник, Лягушка, впечатляющие пещеры Дружба и Большой провал, Митькинские озера. На скалах есть настоящие древние писаницы. Рекомендуем разбить осмотр парка на два, а лучше даже на три дня, настолько прогулки здесь интересны.

Пара важных деталей. Во-первых, в парк не пускают с собаками, так что четвероного товарища придется оставить «на приколе» дома. Во-вторых, в парке бывают проблемы с водой. Хороший устойчивый ключ бьет метрах в 150 от Карстова моста, там рекомендуем и встать лагерем (это чуть более 3 км от входа). И, в-третьих, на некоторых маршрутах (к примеру, Карстов мост – Митькинские озера) особенно много травы, кустов и прочих обиталищ клещей, берегите себя.

Аракульский шихан

Из Тюмени до озера Аракуль можно доехать через городок Касли (это Челябинская область). Получится около 450 км.

Это место прекрасно тем, что здесь можно сочетать отдых на воде с альпинизмом. Аракуль – озеро небольшое, но очень симпатичное, все убранное ароматными соснами, с песчаными пляжами и спокойной чистой водой. По озеру здорово кататься на лодках и досках. А расположенный рядом шихан – не только отличная природная стена для тренировки альпинистов, но и невероятная «смотровая площадка», с которой в ясный день можно разглядеть до одиннадцати озер.

Порог Ревун

Это чудо уральской природы находится совсем рядом, всего в 294 километрах от Тюмени, в Свердловской области. Река Исеть, доселе ленивая и тихая, устраивает вдруг настоящую «истерику» и становится на целых 600 метров порожистой, бурной, шумной, с брызгами. Это и есть Ревун.

Сюда съезжаются любители поскакать на порогах, сложность которых в высокий сезон достигает 4–5 пунктов. Самый пик «покатушек» приходится на апрель – май, когда вода в Исети высокая и кататься интересно. Вообще, поездка сюда – настоящий лайт: здесь удобно и просто вставать лагерем (ставим палатки прямо из машины), здесь можно кататься на байдарках, тренироваться в альпинизме, гулять, сходить в мрачную запутанную пещеру – словом, не местечко, а огонь!

Конжаковский камень

Это достопримечательность расположена совсем рядом с Екатеринбургом, ехать от нас 769 км. Ориентируйтесь по точкам Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов, Кытлым. Конжаковский камень – это не одна гора, а целый массив. Высшая точка его – и высшая точка Свердловской области, ее высота составляет 1569 км.

Подъем на вершину массива, отмеченную железной конструкцией с флагом, каких-то сверхнавыков не требует; главное, терпение и упорство. Важно быть осторожными на курумниках, их здесь немало. Ну, и одеться по погоде: в мае еще может попадаться снег, а местами он вообще не тает. Да и ветра здесь дуют – огого, выше 25 м/с. Встать с палаткой лучше у подножия массива, там теплее и ветер поспокойнее.

Чертово городище

Эта достопримечательность расположилась в 25 км от Екатеринбурга и в 6 км от поселка Исеть. Чертово городище находится в национальном парке «Угра», поэтому здесь, на особо охраняемой территории, действуют определенные законы и ограничения. Так, разъезжать по территории парка нельзя, только пешком и только по тропам. Палатки можно ставить только на оборудованной стоянке. Она расположена на живописном берегу речушки, в парке достаточно неплохо налажена навигация, не заблудитесь.

С севера эта гряда высотою более 300 метров выглядит совершенно неприступной, а вот покорить ее с юга вполне по силам. Для подъема на самую вершину здесь есть лестница. Вообще, эти останцы – одно из излюбленных мест у уральских альпинистов, которые любят тренироваться здесь не меньше, чем на Семи братьях. Но и для обычных туристов невероятное, зловещее Чертово городище, словно бы выстроенное нечистью, весьма интересно.