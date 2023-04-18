Курорт «Архыз» этой зимой принял более 650 тысяч туристов

По итогам завершившегося зимнего сезона курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии принял свыше 650 тысяч туристов.
«Несмотря на бесснежную зиму, на протяжении сезона для гостей были открыты 27 километров трасс всех уровней сложности и восемь канатных дорог. Благодаря слаженной работе команды курорта и, конечно, искусственной системе оснежения нам удалось не зависеть полностью от погоды и принять еще больше гостей, чем в прошлом году. Пик пришелся на февраль, когда за 28 дней „Архыз“ встретил больше 260 тысяч человек», — рассказал исполнительный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев.
Его слова передает пресс-служба компании.
Зимний сезон на «Архызе» официально завершился 16 апреля. По данным Кавказ.РФ, с открытия сезона, которое состоялось 10 декабря 2022 года, курорт принял 653 тысячи человек.
С 17 апреля курорт перешел на летнее расписание. В туристическом режиме работает гондольная канатная дорога «Млечный путь», поднимающая гостей на высоту 2240 метров. С весны по осень также доступны пешие экскурсии и походы, конные прогулки и джип-туры, прокат велосипедов, самокатов и гироскутеров, открыт веревочный парк и трассы для маунтинбайка. Туристы, интересующиеся историей, смогут отправиться в организованный тур по культурным достопримечательностям республики.