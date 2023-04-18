Курорт «Архыз» этой зимой принял более 650 тысяч туристов

«Несмотря на бесснежную зиму, на протяжении сезона для гостей были открыты 27 километров трасс всех уровней сложности и восемь канатных дорог. Благодаря слаженной работе команды курорта и, конечно, искусственной системе оснежения нам удалось не зависеть полностью от погоды и принять еще больше гостей, чем в прошлом году. Пик пришелся на февраль, когда за 28 дней „Архыз“ встретил больше 260 тысяч человек», — рассказал исполнительный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев.