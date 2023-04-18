Самые древние города России

Самые популярные туристические места в России не всегда могут похвастать глубиной своей историей. Например, Санкт-Петербург, Сочи и Анапу при всем их великолепии нельзя назвать древними городами.

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Но есть в нашей необъятной стране ряд городов, возраст которых давно перевалил за тысячу лет, и все они, без сомнения, достойны самого пристального внимания.

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О самых древних из них мы сегодня расскажем.

Керчь

Город-герой Керчь стоит на берегу Керченского пролива вот уже 2500 лет. Эта территория была заселена еще в доисторические времена. В античный период здесь был город Пантикапей, являвшийся столицей Боспорского государства. Древнерусское название города – Корчев. В состав Российской Империи Керчь вошла в 1774 году, став частью Таврической области.

Главные достопримечательности Керчи - Аджимушкайские каменоломни, Митридатская лестница, Керченская крепость, крепость Ени-Кале, руины Пантикапея.

Один из самых забавных памятников в городке – бронзовый монумент школьнику с ранцем за плечами и метлой в руках. За его спиной, за фонтаном, начинается Аллея выпускников. У бронзового мальчишки натертый до блеска нос, так как считается удачной приметой потереть ему переносицу.

Дербент

Еще один из древнейших городов не только в России, но и в мире. Первое поселение появилось здесь еще в четвертом веке до нашей эры. И хоть эти поселения не имеют никакого отношения к самому городу, некоторые привыкли считать, что Дербенту около пяти тысяч лет. По официальным же данным городу немного меньше — примерно две тысячи лет. Основал его Иездигерд II, и тогда Дербент являлся городом-крепостью на северной границе владений персов.

Город неоднократно завоёвывали. Так в VII веке город стал арабским, в XI его завоевали турки-сельджуки, а в XIII веке до Дербента дошла татаро-монгольская орда. Только спустя четыре столетия город долго штурмовал и затем успешно взял Стенька Разин. И, хотя в XVIII веке город был передан Ирану, в 1813 году Дербент официально вошел в состав России.

Главные достопримечательности Дербента — цитадель Нарын-Кала и Великая Кавказская стена «Даг-Бары». Для сравнения — объем строительного материала в семь раз превышают пирамиду Хеопса. Сегодня от стены сохранились только отдельные участки.

Старая Ладога

Сейчас этот город считается простым селом, хотя ранее был признан первой столицей Древней Руси. Город находится на пути «из варяг в греки», именно поэтому князь Рюрик делал здесь первые шаги своего правления. А Вещий Олег заложил в городе Каменную крепость, которая до сих пор не имеет аналогов в русском зодчестве.

Старая Ладога богата на исторические постройки. Когда каменная крепость отразила нападение шведов, был возведен храм Георгия Победоносца (один из древнейших в стране) в честь этого события. Кстати, в нем молился Александр Невский перед битвой с Ливонским орденом. В его память был заложен мужской Никольский монастырь. В 1116 году была заложена Староладожская крепость, которая стала «сердцем» сегодняшней Старой Ладоги.

Великий Новгород

Еще один из древнейших городов России. Считается, что история Великого Новгорода началась с Рюрикова Городища, который находился в двух километрах от современного центра города. Великий Новгород имеет богатую и местами весьма трагичную историю. В 1212 году город пережил ужасный пожар, в 1230-м население страдало от голода. В разные периоды времени город страдал от разорения опричниками и шведами, был сильно разрушен в годы Великой Отечественной войны.

Современный Великий Новгород — настоящий музей под открытым небом. Практически на каждой улице можно встретить исторический памятник. Основная достопримечательность для туристов — Новгородский кремль. Это реинкарнация первого деревянного кремля. Он состоит из стен, бывшей резиденции русских митрополитов, областной библиотеки, здания филармонии. А Софийский собор считается одним из самых красивых православных храмов.

Ростов Великий

Датой основания Ростова Великого считают 862 год из-за упоминания в «Повести временных лет», хотя существуют и другие версии. С X века здесь был сосредоточен один из центров Ростово-Суздальской земли. Титул «Великого» Ростов получил при Юрии Долгоруком. При нем земли Ростова значительно расширились, князь заложил новые города, укрепил старые.

На территории города 326 культурных памятников. Особое место в сохранении культурного наследия занимают Ростовский кремль, Успенский собор, а также экспозиции местных музеев.

Смоленск

«Повесть временных лет» упоминает Смоленск в качестве столицы кривичей. Много веков подряд Смоленск был своеобразным щитом для Москвы. Город неоднократно становился местом кровопролитных сражений. Так, в 1708 году армия вступила в бой со шведами, в 1812-м — с армией Наполеона, а в 1941 году здесь шли бои с немецко-фашистскими захватчиками.

Современный Смоленск завораживает самобытным очарованием старинных улиц. Туристов привлекают массивы крепости и множество изящных соборов. Здесь даже есть свой костёл и отдельное польское католическое кладбище.

Углич

Углич был основан в Х веке. Одно из ярчайших событий в истории города — убийство наследника Ивана Грозного, царевича Дмитрия. Горожане были настолько потрясены, что сделали его образ символом города. Царевич и сегодня изображен на гербе с ножом в руке.