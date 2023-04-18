7 мест Северо-Запада, куда надо поехать этим летом

Лето каждый год бывает всего один раз.

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И провести его надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые летние месяцы.

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«ФедералПресс» собрал вместе самые топовые локации для будущего отпуска на Северо-Западе России.

Санкт-Петербург

Город-миллионник федерального значения всегда в верхних строках туристического топа. Интересных локаций здесь столько, что не перечислить. Для повышения культурного уровня обязательны к посещению Эрмитаж и Русский музей. Чтобы увеличить концентрацию эстетики в крови, нужно подняться на смотровую площадку Исаакиевского собора и увидеть Казанский собор. Выгулять платье и зачекиниться в роскошных интерьерах можно в Мариинском и Александринском театрах.

РИА "ФедералПресс"

Романтикам и влюбленным нужно приехать в сезон белых ночей, чтобы продлить удовольствие от неспешных прогулок по Невскому проспекту и многочисленным мостам. Кстати, под ними лучше летом проехаться на речных трамвайчиках. Не придется стоять в пробках или стирать ноги до колен в долгих пеших прогулках. К тому же вид с Невы и каналов Северной Венеции прекрасный, так как основатель города Петр I приказывал строить дворцы фасадом к воде. Водные прогулки будут весьма кстати, если лето в Петербурге будет таким же жарким, как в 2021 году.

Вишенка на торте – огромный дворцово-парковый ансамбль Петергоф, он же «русский Версаль». Фонтаны Петергофа подарят имперское наслаждение и необходимую летнюю прохладу.

Ленинградская область

Обозревать достопримечательности нужно с Гатчины, которая в начале апреля 2023 года стала областной столицей.

Обязательно посетите Гатчинский музей-заповедник и после визитов в петербургские дворцы-музеи постарайтесь понять, почему бывшая императорская резиденция не похожа на другие. В летний зной отрадно будет прогуляться в тени деревьев Дворцового парка. Также желанную прохладу можно найти под сводами различных замков и крепостей Ленобласти. Например, знаменитый Выборгский замок, который к тому же расположен на воде.

Если путешествовать на своем авто, то можно составить собственный маршрут в поисках древних крепостей, которых здесь с десяток. К тому же экскурсию в крепость Орешек можно совместить с прогулкой по городу Шлиссельбургу, что расположен на берегу Ладожского озера. А осмотр Староладожской крепости – с визитом в седой Волхов.

Калининградская область

Визит в самый западный регион страны – еще одна возможность увидеть множество старинных крепостей и замков. Настоятельно рекомендуем взять напрокат машину и проехаться по малым городам бывшей Восточной Пруссии: Гвардейску, Знаменску, Правдинску, Железнодорожному, Советску и Неману. Если прибыть в начале июня, по пути делайте остановки для фотосессий в желтых полях рапса и алых маках. Увидите деревья вдоль дороги, которые называют «последними солдатами Рейха», и домики, которые сохранили очарование старины.

РИА "ФедералПресс"

Для того чтобы искупаться в море, лучше выбрать конец июля и начало августа, когда Балтийское море уже достаточно прогрелось, чтобы вам не чувствовать себя моржом. На побережье посетите уютные курортные города Зеленоградск и Светлогорск. В поселке Янтарном можно сходить в ресторан, где даже полы сделаны из смолистых слез древних деревьев.

Столица области – Калининград – в последние годы стала так популярна у туристов, что описывать ее проще хэштегами #рыбнаядеревня #островКанта #кафедральныйсобор #домсоветов #музеймировогоокеана #музейянтаря #аммалиенау #домкитобоя #достопримечательностикалининграда Архангельская область Родина русского гения Михаила Ломоносова привлекает ценителей Русского Севера и поморской экзотики.

Главная достопримечательность центра «города ангелов» это проспект Чумбарова-Лучинского. Часть дороги – пешеходная зона, и здесь хорошо прогуляться в период летних белых ночей, которые светлее петербургских. Проспект можно назвать улицей-музеем: тут много памятников архитектуры разных лет. Главное, запастись репеллентами. Иначе суровые северные комары могут унести особенно худощавых туристов в тундру соседнего Ненецкого автономного округа.

Но лучше на Соловки – самый крупный архипелаг Белого моря. Вся территория является государственным историко-архитектурным и природным музеем-заповедником. Еще один обязательный пункт визита для отпускников – музей деревянного зодчества под открытым небом Малые Карелы. А для ценителей пока еще малоизвестных мест рекомендуем провести отдых в парке «Голубино» под Архангельском.

Если вдруг соскучитесь в отпуске по метро – в Пинежских пещерах под землей есть такой участок. Для новых открытий рекомендуется Новодвинская крепость, что недалеко от Архангельска. Долгое время она была в ведении ФСИН, теперь старинную крепость восстанавливают.

Ненецкий автономный округ

Самый маленький заполярный регион страны подойдет для экстремального летнего отдыха: рыбалки, речных сплавов, пеших походов. От Москвы и Петербурга до столицы НАО – Нарьян-Мара – можно долететь на самолете.

Сам «Красный Город», как переводится с ненецкого название административной столицы региона, компактно расположен на берегу реки Печоры, которая связывает округ с соседней Республикой Коми.

С конце марта 2023 года оба региона соединила круглогодичная автодорога, но опыта ее прохождения летом у отпускников пока нет. Маленький тихий Нарьян-Мар можно обойти за пару часов неспешной прогулки. Но лучше отправиться в Пустозерск – первый русский город в Арктике. Или посмотреть Каменный Город на реке Белой, а также совершить увлекательный пеший поход на побережье Ледовитого океана в районе поселка Индиги. Изюминка – посещение самых северных термальных источников Пым-Ва-Шор.

В сезон чрезвычайно белых ночей в Заполярье одна беда для отпускников – летающие кровопийцы и множество денег, которые приходится потратить во время визита в НАО. Зато отпуск с лихвой окупается эмоциями от ненецкой экзотики: оленей, бескрайней тундры, необычной растительности и ощущения свободы.

Республика Карелия

Еще одно небанальное место для летнего отпуска – остров Валаам. Его называют «русский Ватикан», и это место управляется мужским монастырем. Но если это не останавливает отпускника, то нужно быть готовым к эстетическому шоку в хорошем смысле этого слова: настолько здесь потрясающие виды и особая магия места.

Республика Карелия большая. И если хочется осмотреть все достопримечательности, придется продумать, где остановиться в Петрозаводске, Сортавале, Беломорске и на Соловках. Из обязательных мест для летнего посещения рекомендуется побывать в музее-заповеднике деревянного зодчества «Кижи». На острове собраны церкви, поклонные кресты, амбары, мельницы, мастерские, дома. В общем, рай для архитекторов и ценителей старины.

И все же Карелия подходит больше для активного отдыха – путешествий с посещением Ладожского озера и многочисленных водопадов. Сюда едут для единения с суровой и прекрасной природой. Чтобы сразу окунуться с головой в атмосферу незабываемого отпуска, можно отправиться по маршруту Сортавала – горный парк Рускеала на ретропоезде или «Рускеальском экспрессе», стилизованном под старину.

Республика Коми

Еще одно место для единения с природой во время отпуска. После осмотра музеев и других достопримечательностей столицы региона – города Сыктывкара (в переводе с коми языка означает «город на Сысоле») – рекомендуем отправиться в мистический Маньпупунер. Место поклонения язычников «Гора идолов» располагается в одном из республиканских заповедников. Очертания семи огромных каменных столбов изменяются в зависимости от точки осмотра. Но добраться сюда непросто – поход до Маньпупунера туристы сравнивают с покорением Эвереста.

РИА "ФедералПресс"

Если в горы отпускнику дорого или не хочется, то доступно посещение старинного села Ыб. Рядом с ним расположен финно-угорский этнопарк, где есть чем заняться взрослым и детям. Можно покормить лосей, самим попробовать блюда коми-кухни или ознакомиться с бытом и традициями северных народов.