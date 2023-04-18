В Альянсе турагентств посоветовали заранее бронировать жилье в Сочи

«Отели выросли на самом деле больше, чем на 10%. Где-то в районе 30-40%, и многим людям не по карману заезжать в отель, они арендуют дома, квартиры. Я сегодня утром вернулся из Сочи: квартира в Имеретинке, которая ранее стоила сто тысяч рублей в месяц, сегодня стоит уже 130 тысяч. Это трехкомнатная квартира площадью 70 квадратов в 80 метрах от моря. Никакого подорожания и в помине нет, минимум 30%. Владельцы квартир, апартаментов и домов прекрасно осведомлены о подорожаниях в отелях. И они «подтягивают» свои цены на уровень отельных», - сказал Мкртчян.