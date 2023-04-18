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ДВЖД вновь запускает летний маршрут к курортам Приморского края

Расписание автобусов синхронизировано с расписанием пассажирского поезда №351/352.

ДВЖД вновь запускает летний маршрут к курортам Приморского края
© РЖД-Партнер

От вокзала Уссурийска автобус будет отправляться в 7:10 (по местному времени) с прибытием в Андреевку в 12:13. В обратном направлении из Андреевки (база отдыха «Волна») в 13:15, с прибытием на вокзал Уссурийска в 19:20.

Для детей до 5 лет – проезд бесплатный без предоставления отдельного места.

Для удобства пассажиров билеты на поезд и на автобус можно приобрести в железнодорожных кассах или на официальном сайте ОАО «РЖД».

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