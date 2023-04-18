ДВЖД вновь запускает летний маршрут к курортам Приморского края

От вокзала Уссурийска автобус будет отправляться в 7:10 (по местному времени) с прибытием в Андреевку в 12:13. В обратном направлении из Андреевки (база отдыха «Волна») в 13:15, с прибытием на вокзал Уссурийска в 19:20.