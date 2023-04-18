В гостиницах Дагестана не осталось свободных мест на летний сезон

В Дагестане на предстоящие майские праздники, а также на летний сезон практически не осталось свободных мест в гостиницах. В прошлом году регион принял более полутора миллионов туристов, а в нынешнем ожидает рекордные два миллиона гостей.

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- Вся береговая полоса уже занята, предприниматели говорят о стопроцентной заполняемости. В принципе, в горах такая же история. В этом году поток, естественно, вырастет, но может помешать недостаточность туристической емкости, - считает министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов.

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По данным минтуризма республики, гостиницы региона единовременно могут разместить около 26 тысяч человек. Это очень мало. В горных районах положение дел спасают гостевые дома, но их тоже пока недостаточно. Предприимчивые дагестанцы сдают туристам квартиры посуточно. Если раньше "однушку" в Махачкале можно было снять за десять тысяч рублей в месяц, то теперь она обойдется минимум в две-три тысячи за ночь.

Спрос рождает предложение, и местные жители, сдавая дома, стараются восполнить нехватку мест в гостиницах

Информацию о том, что найти свободные места для размещения туристов на майские праздники проблематично, подтвердила корреспонденту "РГ" руководитель клуба путешественников DagTravel Мадина Асадулаева.

- Именно в праздники загруженность большая. Это касается гостиниц и гостевых домов. У местных сдаются комнаты, но даже их осталось немного, - заявила Мадина.

Из-за нехватки средств размещения и большого спроса страдает качество предоставляемых услуг. Хотя за последние годы высокая конкуренция среди туроператоров заставила его подтянуть.

- Что касается сервиса, по моим наблюдениям, его уровень повышается. Это касается отелей. В гостевых домах еще не совсем понимают нюансы качества обслуживания. К примеру, в одной комнате стараются поместить максимум спальных мест. Но тенденция к улучшению все равно есть, - отметила Мадина Асадулаева.

Руководитель единого сервиса для путешествий по Дагестану Гасан Туллиев считает, что высокий спрос на туризм позволил возродить институт гостевых домов, где учтены самобытные и культурные особенности каждого народа, в гости к которому приезжает турист.

- Именно гостевые дома помогли разместить увеличивающееся число отдыхающих. Там можно погрузиться в атмосферу жизни дагестанцев среди великолепных гор. Это дало толчок возрождению сел, помогло остановить отток в города их жителей, - считает Гасан.

Спрос рождает предложение, и местные жители стараются разными способами восполнить нехватку мест в гостиницах. По данным единого сервиса для путешествий по Дагестану, в регионе насчитывается около 1600 гостевых домов, вмещающих от пяти до 20 человек каждый.

Как говорит Туллиев, количество предложений посуточной аренды квартир в Махачкале растет с каждым днем. На начало апреля их насчитывалось более полутора тысяч, к лету станет намного больше. На побережье Каспийского моря увеличилось число быстровозводимых домов на 6-12 человек. По прогнозам, к началу высокого сезона их станет больше двух тысяч. Особенно популярны места возле Каспийска, Зеленоморска, Манаса, Избербаша, Инчхе.

Еще одним местом проживания становятся глэмпинги. Если гостевые этнодома позволяют погрузиться в культуру местных народов, то глэмпинги привлекают уединением на фоне красивой природы.

Туллиев отмечает, что инфраструктура не везде в регионе готова к большому количеству туристов. На это обращают внимание и гости. Но за последние два года число жалоб на плохое обслуживание сократилось.

- Минтуризма республики регулярно проводит тренинги и семинары для владельцев гостевых домов и отелей. Но больше информации передается в WhatsApp-группах, где владельцы гостевых домов делятся между собой отзывами гостей и рекомендациями, обучающими курсами, контактами тренеров, строителей, поставщиков оборудования для гостиниц. Это позволяет поднять уровень сервиса. Конкуренция в короткие сроки сильно выросла в плане как размещения гостей, так и организации туров. И хотя еще спрос превышает предложение, большинство владельцев гостиниц и гостевых домов работают на долгосрочную перспективу и улучшают обслуживание, - говорит руководитель единого сервиса для путешествий по Дагестану.

Туризм позволил оживить экономику, особенно в сельских районах. Мужчины работают гидами, проводниками, водителями, женщины - в сфере общепита и торговли.

По данным исследования СберИндекс и OneTwoTrip, Дагестан по итогам прошлого года вошел в пятерку регионов страны с самым большим увеличением притока туристических денег - около 26 процентов. По срокам пребывания отдыхающих Дагестан стал лидером в Северо-Кавказском федеральном округе, туристы оставались здесь дольше недели.

В то же время республика из регионов СКФО стала самой дорогой для туристов - за сутки пребывания гости тратили 5 554 рубля. .

Тем временем

Все больше местных жителей высказывают опасения, что растущий турпоток негативно повлияет на местные устои и обычаи. Нередки жалобы на туристов, которые одеваются слишком вызывающе.

К примеру, если на пляже короткие шорты не вызовут нареканий, то в общественных местах, особенно в горных селах, подобный наряд неуместен. В Дагестане не принято, чтобы женщины курили на улице, но многие гости это игнорируют. Не приветствуются активные проявления чувств между мужчиной и женщиной на публике, такие как поцелуи и объятия.

Чтобы разъяснить гостям основные "правила приличия", минтуризма республики разработало памятку для туристов.

В прошлом году глава Дагестана Сергей Меликов предложил создать в курортных городах, в том числе в Дагестане, туристическую полицию. Среди ее основных задач - обеспечение безопасности туристов, оказание им необходимой помощи. Но и не только.