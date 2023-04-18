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К новому курортному сезону в Краснодарском крае расчистят и промаркируют 17 турмаршрутов

В Краснодарском крае ведется работа по возрождению сети туристических маршрутов. Так, в прошлом году в регионе расчистили и промаркировали девять турмаршрутов, а в этом году к началу курортного сезона планируют обустроить еще 17. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

К новому сезону в Краснодарском крае возродят 17 турмаршрутов
© Runews24

Вице-губернатор Кубани Александр Руппель отметил, что туристы отправляются в Краснодарский край не только для отдыха на море. Так, в регионе ведется работа по обустройству популярных туристических маршрутов. К началу летнего сезона на Кубани расчистят и промаркируют 17 турмаршрутов, добавил Руппель.

В том числе, по словам вице-губернатора, в этом году отдыхающих будут принимать порядка 11 тысяч средств размещения. Стоит отметить, что благодаря открытию 20 новых объектов номерной фонд региона удалось увеличить более чем на одну тысячу номеров.

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