«Красноярские Столбы» планируют закрыть для посетителей с 10 мая
Как сообщает «ТВ-Енисей», это необходимая мера для подготовки к пожароопасному периоду.
Соответствующий вопрос был обсужден властями на заседании Общественного совета национального парка.
Уточняется, что для туристов будет действовать запрет на посещение скал. При этом прогуливаться можно будет в таких местах как чаша Гранитного карьера и кордон Лалетино.
В самом национальном парке отметили, что в этот период закрытия красноярцы и так намного реже посещают «Столбы».
Однако, в это время наблюдается активность клещей, брачный период медведей, выводок потомства у копытных и период гнездования птиц.