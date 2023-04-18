«Красноярские Столбы» планируют закрыть для посетителей с 10 мая

Как сообщает «ТВ-Енисей», это необходимая мера для подготовки к пожароопасному периоду.

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Соответствующий вопрос был обсужден властями на заседании Общественного совета национального парка.

Уточняется, что для туристов будет действовать запрет на посещение скал. При этом прогуливаться можно будет в таких местах как чаша Гранитного карьера и кордон Лалетино.

В самом национальном парке отметили, что в этот период закрытия красноярцы и так намного реже посещают «Столбы».