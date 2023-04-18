Комфортная для купания в Сочи температура ожидается с середины мая

Море в настоящее время прогревается быстрее, чем в прошлом году. Комфортная для купания температура в Сочи будет достигнута с середины мая, рассказали в гидрометцентре Краснодарского рая.

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Традиционно курортный сезон на Черном море стартует с начала июня, а купаться можно с конца мая, когда вода и температура воздуха благоприятны для отдыхающих.

Однако погода лета 2022-го была нестабильной, вода в Черном море слабо прогревалась из-за холодного мая и обильных осадков, которые не прекращались с конца весны. В 2023 году погода пока способствует быстрому прогреванию моря, рассказали краснодарские синоптики в беседе с РИА Новости.

Они отметили, что, согласно климатическим наблюдениям за 10 лет, были годы и теплее, и холоднее. Однако для отдыхающих важно, когда море будет 23-25 градусов. Метеорологи прогнозируют, это не раньше середины мая.

В случае штормов тенденция прогревания воды в Черном море пойдет на спад.