Насколько подорожают туристические путевки летом 2023 года

Отдых в России этим летом подорожает на 10–15 процентов. Об этом заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

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«В отношении цен на отдых в России мы не можем говорить о средней температуре по больнице, динамика разная», – сказала Ломидзе.

Наиболее ощутим рост цен на популярных у россиян направлениях для летнего отдыха. В первую очередь это Кубань, Алтай, Санкт-Петербург, Карелия и Приморье. Растут цены на путевки и в некоторые республики и области Кавказа и Приволжья.

При этом в среднем сегменте стоимость отдыха выросла примерно на 10 процентов, а в премиальном скачок цен превысил 15 процентов.

Снижение цен зафиксировано только на одном из черноморских направлений. Летом 2023 года цены на отдых остаются на уровне даже ниже прошлогодних в Крыму.