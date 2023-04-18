$81.63+0.1289.66-0.50
9 минут назад

Россиянам рассказали, насколько подорожают туристические путевки летом 2023 года

РИА "ФедералПресс"

Отдых в России этим летом подорожает на 10–15 процентов. Об этом заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Насколько подорожают туристические путевки летом 2023 года
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«В отношении цен на отдых в России мы не можем говорить о средней температуре по больнице, динамика разная», – сказала Ломидзе.

Наиболее ощутим рост цен на популярных у россиян направлениях для летнего отдыха. В первую очередь это Кубань, Алтай, Санкт-Петербург, Карелия и Приморье. Растут цены на путевки и в некоторые республики и области Кавказа и Приволжья.

При этом в среднем сегменте стоимость отдыха выросла примерно на 10 процентов, а в премиальном скачок цен превысил 15 процентов.

Снижение цен зафиксировано только на одном из черноморских направлений. Летом 2023 года цены на отдых остаются на уровне даже ниже прошлогодних в Крыму.

В АТОР добавили, что крымские отельеры и туроператоры будут стимулировать спрос, предлагая туристам различные акции, сообщает РИА Новости.

Отдых в России,Майя Ломидзе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий