Как добраться до Анапы в сезоне лето-2023

Небо над Анапой закрыли еще 13 месяцев назад, но поток туристов на курорт не уменьшился. В прошлом сезоне сюда приехало 3,2 млн гостей, что почти на четверть превысило показатели 2021 года. Россияне добирались к месту отдыха поездами, автобусами и самолетами до ближайших действующих аэропортов. И в наступающем сезоне логистика вряд ли изменится. Редакция выяснила, какие варианты есть у туристов.

Фото: Tourdom Tourdom

Сегодня десятки городов России уже связаны с Анапой прямыми железнодорожными маршрутами. К примеру, из Москвы поезда на юг уходят несколько раз день. Есть состав «Премиум», он проведет в пути всего 21 час, но билеты остались только на май. В обычных поездах места есть. Время в дороге – один день плюс 9 или 16 часов. Стоимость проезда в плацкартном вагоне на 15 июля – от 4567 руб., в купейном – от 7904 руб.

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«Из Перми нет прямого поезда до Анапы, но можно добраться до Новороссийска или станции Тоннельная, а затем на маршрутке или машине. Трансфер от Тоннельной до Анапы через туроператора – 1440 руб., на такси сейчас около 1000 руб., ехать примерно 40 минут. От Новороссийска чуть дальше и чуть дороже», – пояснила директор турагентства «МБГ» Татьяна Скорнякова.

Еще один вариант прямого проезда – автобус. Дорога из столицы займет от 22 до 25 часов. На середину июля в расписании из Москвы стоят семь выездов в день. Цена билета от 3973 руб., и на некоторых рейсах мест почти не осталось. Из регионов такой способ доставки в морю тоже имеется. Причем туроператоры пакуют в один салон клиентов из разных городов и вместе с билетами продают проживание.

«Из Казани первый такой выезд у нас 12 июня, возврат 24 июня. С проживанием в Витязево на взрослого общая стоимость 18 900, ехать 2 дня с остановками. Уже бронируем. Сначала забираем туристов из Перми, затем через Удмуртию в Казань», – рассказали в офисе туроператора «Регион».

Можно долететь до открытого аэропорта Сочи, а затем оттуда доехать до Анапы на аэроэкспрессе. Уходит «Ласточка» в 13:15, прибывает через 8 часов, стоимость 1803 руб. за билет. Можно воспользоваться автобусом – из Адлера до Анапы в сезон уезжает до 30 рейсов в день. Цена – 2612–4154 руб. Теоретически в пути около 7 часов.

«На самом деле это только в теории, я бы автобусом ехать не советовала: во-первых, дорога не самая легкая, серпантин, во-вторых – пробки, и можно простоять несколько часов. Так что Сочи и “Ласточка” – быстрее и удобней, но электричка ходит раз в день, поэтому билеты придется купить намного заранее», – пояснила Лидия Горелова, менеджер ТО «Дельфин».

Если нет пробок, то можно домчаться из Сочи до Анапы с комфортом – на автомобиле. Правда, стоимость такой поездки будет равна цене авиаперелета: через туроператора от 14 тыс. руб., такси комфорт-класса выйдет на пару тысяч дешевле.