От Дяди Степы до Алексея Толстого: топ любимых мест гостей Самары

Наиболее популярной туристической локацией в столице области стал памятник Дяде Стёпе. И это неудивительно: скульптура высотой почти 6 метров стоит на пешеходной улице Ленинградской - месте притяжения жителей и гостей Самары. Как правило, фото и видео рядом с легендарным персонажем поэмы Сергея Михалкова выкладывают жители области, однако и приезжие используют ежемесячно порядка 600 Гбайт данных. За год эта цифра выросла на 67 %.

Фото: СОВА СОВА

Сохранился на прежнем уровне туристический интернет-трафик вблизи Музея-усадьбы Алексея Толстого (6+). Писатель родом из губернии и жил в здании на улице Фрунзе в годы обучения в Самарском реальном училище. Сегодня посетители усадьбы могут окунуться в мир известной сказки автора "Золотой ключик, или Приключения Буратино" (0+).

- За последние пять лет турпоток в Самарскую область увеличился в 2,5 раза. Пропорционально растет и потребляемый гостями интернет-трафик. Самарцы и гости всегда могут поделиться впечатлениями в режиме онлайн, - сказал Виктор Югай, директор "МегаФона" в Самарской области.

Как показывает обезличенная big data оператора, в среднем на приезжих приходится примерно 10 % сетевых данных на маршрутах с литературными объектами в Поволжье. Однако в окрестностях ряда из них цифры взлетают заметно выше:

Дом-квартира татарского поэта и журналиста Мусы Джалиля в Казани (6+) - здесь доля туристов в последний год составляет 21,4 %. Дом-музей одного из крупнейших российских авангардистов Велимира Хлебникова в Астрахани (6+) - 16,8 %. Музей романиста и мыслителя Льва Толстого в Казани (6+) - 16 %. Музей-усадьба поэта Михаила Лермонтова "Тарханы" в Пензенской области (6+) - 15,3 %. Дом-музей критика и публициста Николая Чернышевского в Саратове (6+) - 15 %.