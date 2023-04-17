«Балчуг Кемпински Москва» – безупречная репутация с многолетней историей

Пятизвездочный отель «Балчуг Кемпински Москва» неизменно ассоциируется с яркой московской историей и главными достопримечательностями российской столицы, а чем живет отель сегодня?

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Визитная карточка столицы России – отель «Балчуг Кемпински Москва» на протяжении своей 30-летней истории пережил огромное количество различных исторических метаморфоз и событий.

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Официальный отсчет своей истории отель ведет с 1990-х годов

Расположение у отеля поистине великолепное: из его панорамных окон открывается вид на Красную площадь с Кремлем и Покровским собором, а также на Москворецкий мост и парк Зарядье. И сам отель является не менее интересной, чем его знаменитые соседи, достопримечательностью столицы.

Его здание может рассказать о многих исторических вехах. Облик фасада нынешнего «Балчуга» сохраняется с 1898 года. Именно тогда на этом месте появилось здание со шпилями на угловых башнях. Автором проекта выступил именитый российский архитектор Александр Иванов, известный не только реализованными проектами зданий в Москве и Санкт-Петербурге, но и руководством Московским архитектурным обществом.

Выстроенное в 1898-м году у Красной площади здание изначально было спланировано под ресторан и гостевые апартаменты. Общественная жизнь бурно протекала в залах на первом этаже, а верхние ярусы сдавались внаем. Особенно эти номера ценились у творческой интеллигенции, ведь окна дома, обращенные на Кремль и другие достопримечательности центра Москвы, демонстрировали колоритную натуру. Эти виды запечатлены на картинах многих знаменитых художников самых разных школ и направлений. Среди таких живописцев – представитель русской школы люминизма Архип Куинджи, один из главных художников русского реализма XIX века Иван Крамской, мастер исторической живописи Аполлинарий Васнецов, пейзажист салонно-академического толка и академик Императорской Академии художеств Юлий Клевер.

В советское время в разные годы в здании находились всевозможные государственные ведомства, проживали дипломаты. Также здесь размещалась гостиница «Новомосковская», а затем «Бухарест».

В конце 1980-х годов в здании начались капитальные реставрационные работы. И 1 октября 1992 года торжественно открылся современный пятизвёздочный отель «Балчуг Кемпински Москва».

Сегодня отель предлагает своим гостям просторные номера и люксы с видом на Кремль, ресторан «Балчуг Гриль», кафе «Кранцлер», бар «Лобби Лаунж», оздоровительный клуб с бассейном и саунами, центр красоты, а также 12 современных конференц-залов.

Развитая и продуманная инфраструктура «Балчуга» делает его местом притяжения для тех, кто приезжает в российскую столицу в рамках культурного и делового туризма. Отель регулярно принимает иностранных политиков из высших эшелонов власти, звезд культуры и спорта мирового уровня. В конференц-залах «Балчуга» проводятся крупнейшие российские и международные деловые, политические, экономические и культурные мероприятия.

«Балчуг Кемпински» сегодня - высокий уровень без западных сервисов

Мы поговорили с генеральным менеджером «Балчуг Кемпински Москва» Ладой Самодумской о том, как текущая ситуация в мире повлияла на работу отеля в целом, и в чем его уникальность.

Как текущая ситуация поменяла портрет вашего гостя и сам отель Kempinski?

Среди гостей отеля по-прежнему присутствуют как наши соотечественники, так и зарубежные гости, и это отрадно. Группа отелей «Кемпински» является старейшим гостиничным оператором класса «5 звезд люкс» в Европе, и за 126 лет своего существования бренд сумел сохранить высочайшее качество и безупречную репутацию. Не могу сказать, что портрет нашего гостя серьезным образом поменялся, в основном, это успешные представители делового сообщества, туристы премиального сегмента, семьи, привыкшие путешествовать с максимальным комфортом, ценители высокой кухни и изысканных вин, а также жители столицы, которые много лет выбирают «Балчуг Кемпински» для празднования своих юбилеев, свадеб, дней рождения и просто для встреч с друзьями и партнерами. Мы по-прежнему принимаем гостей со всех пяти континентов.

Как «Балчуг» пережил уход ключевых сервисов и партнеров, адаптировался к новым условиям продаж?

Отель по-прежнему осуществляет операционную деятельность под брендом «Кемпински» и с точки зрения систем и процедур все осталось без изменений. Что касается ушедших платформ booking.com, expedia.com и крупных международных операторов, то нам удалось оперативно заменить их на альтернативные локальные платформы, которые позволили не только обеспечить достойное присутствие в интернет-пространстве, но и облегчить конструкцию и схему дистрибьюции, существенно оптимизировать расходы.

Расскажите, какие есть у «Балчуга» особенности или дополнительные услуги, которые отличают его от конкурентов в сегменте люксовых гостиниц?

Отель известен тем, что из окон его номеров, ресторанов и банкетных залов открывается ни с чем не сравнимый панорамный вид на архитектурные памятники и самые известные достопримечательности столицы - Храм Василия Блаженного, Красную площадь, башни Кремля, парк Зарядье. Отель расположен на берегу Москвы-реки в очень уютном и известном районе Замоскворечье, где бьется сердце старого города, к счастью, не разрушенного во время Великой Отечественной войны. Можно пройтись пешком по очаровательным улицам и набережным, любуясь старинными фасадами, арками, церквями и особняками, заглянуть в действующий мужской монастырь 16 века. В пешей доступности от отеля находится всемирно известная Третьяковская галерея. И как не упомянуть 138 ресторанов, баров и кафе на ближайших к отелю улицах Пятницкая и Большая Ордынка!

А в самом отеле москвичи и гости столицы смогут оценить по достоинству наши знаменитые праздничные бранчи и роскошные завтраки.

Мы слышали, что у отеля «Балчуг Кемпински Москва» есть особое предложение на майские праздники.

«Балчуг» дает уникальный шанс увидеть репетицию парада Победы и сам парад Победы на Красной площади с 24-метровой высоты восьмого этажа отеля из окон легендарного панорамного зала «Библиотека».

Уже открыт предзаказ на праздничный завтрак в панорамном зале на утренние часы 7 и 9 мая, где гостям мероприятия будет предложено специальное меню от шеф-повара отеля Андрея Кагокина, в том числе, мини-блинчики с красной икрой и сметаной, тартар из говядины с перепелиным яйцом, креветки с авокадо, сальсой и манго, маринованный лосось на бородинском хлебе, ростбиф с салатом из морских водорослей, омлет, сырники, разнообразные десерты, а также просекко, белые и красные вина и безалкогольные напитки без ограничений.

Высокая кухня отеля «Балчуг Кемпински Москва»

«Отель Балчуг» - постоянный участник московских гастрономических фестивалей, не раз у нас проходили гастрономические ужины «Золотой Треугольник» с участием всемирно известных шеф-поваров. Рестораны отеля отмечены в путеводителе «50 Best Tastes of Russia,» - отмечает генеральный менеджер отеля «Балчуг Кемпински Москва» Лада Самодумская.

К 30-летию отеля «Балчуг Кемпински Москва» шеф-повар Андрей Кагокин создал специальное юбилейное меню из самых популярных блюд, которые подавались в отеле со дня его открытия.

Со времени открытия в отеле на протяжении трех десятков лет творили чудеса кулинарного искусства талантливые шефы из разных стран и континентов, каждый из которых привнес в высокую кухню «Балчуга» свой опыт и авторские рецепты, основанные на международной и русской кулинарной традиции. Менялись гастрономические тренды и пристрастия, совершенствовались технологии приготовления блюд, классические рецепты обогащались новыми вкусами.

«Мы бережно храним наше кулинарное наследие, – говорит Андрей Кагокин. – Кухня «Балчуга» всегда славилась не только разнообразием гастрономических шедевров, но и изысканностью подачи. В юбилейном меню мы постарались воссоздать проверенные временем рецепты в современном прочтении».

В новом меню бестселлеры последних 30 лет заиграли новыми красками:

салат «Оливье» c нежными раковыми шейками и крупнозернистой красной икрой;

вареники c сыром «Сулугуни», обработанными особым термическим способом грибами-сморчками, а также с богатым белками сыром тофу с легким соусом «шампань»;

«Surf & Turf» с филе говядины с лангустинами со соусом демиглас, а также с нежнейшей спаржей;

говядина «Россини» с фуа-гра и молодой стручковой фасолью с соусом из красного вина и картофельным пюре с трюфелем;

паста лингвини «Аляска» с жаренными на гриле креветками и красной икрой со сливочным соусом;

жареный морской черт с прованскими овощами и эспумой из пармезана;

фирменный картофельный суп «По-Берлински» со свиными колбасками и фермерским хлебом.

Среди десертов настоящими звездами стали пироженое «Балчуг» в виде апельсинового бисквита с марципаном и «Кайзершмаррн» с миндалем, изюмом и ванильным мороженым. Наслаждение классическими рецептами можно усилить за счет более близкого знакомства с винной картой. В баре «Лобби Лаунж» и кафе «Кранцлер» подаются белые и красные, сортовые, купажные и игристые вина со всего мира.