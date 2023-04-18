Тамбовская область готовится к открытию туристского сезона

Открытие туристского сезона-2023 в Тамбовской области запланировано на 29 апреля. Об этом рассказала на еженедельном оперативном совещании у руководителя региона Максима Егорова заместитель Главы Тамбовской области Евгения Михалина.

Праздничный старт открытия пройдёт в историческом центре города Тамбова на территории трех площадок: сквер имени В.С.Петрова, Тамбовский Арбат, Городской парк культуры и отдыха.

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В сквере имени В.С.Петрова каждый посетитель сможет узнать о туристских объектах нашего региона, маршрутах, календаре событий. В центре внимания будут мероприятия, которые проходят в юбилейный год Сергея Рахманинова. Представители Детского проектного туристического офиса познакомят с патриотическими маршрутами, предложат поучаствовать в квестах. Федерация и клубы спортивного туризма расскажут о том, как можно организовать активный отдых в регионе.

На Тамбовском арбате участники костюмированного променада создадут атмосферу 19-го—начала 20 века. Здесь гости познакомятся с фестивалями «Модерн», «О! Натали», литературным фестивалем Сергеева-Ценского. Выставки художников и фотографов, выступления уличных музыкантов сделают эту историческую улицу подобной московскому Арбату. Также на этой площадке запланирована работа Делового центра, где пройдут презентации новых проектов, связанных с туристической отраслью.

Самой яркой площадкой станет Городской парк культуры и отдыха, так как именно в этот день там состоится открытие весенне-летнего сезона. Посетителей познакомят с фестивалями и праздниками, которые пройдут в этом году в муниципалитетах региона.