Россиян предупредили о подстерегающей в Крыму опасности

«Здесь, прежде всего, важна правильная одежда: нельзя оставлять открытые участки тела. При этом, попав на одежду, некоторое время он будет искать место, где укусить. Этот период может длиться несколько часов. Нужно обязательно после похода на природу раздеться, осмотреть одежду и тело. А последствия укуса могут быть очень нехорошие, поскольку клещи могут быть переносчиками энцефалита», — предупредил Иванов.