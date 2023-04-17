Самое популярное направление для семейного отдыха в мая

Количество бронирований на майские выходные среди туристов с детьми выросло более чем на 57% по сравнению с 2022 годом.

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Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip представил рейтинг российских городов, в которых планируют отдыхать российские туристы с детьми в период предстоящих майских праздников.

Отмечается, что количество бронирований на майские выходные среди путешественников с детьми выросло более чем на 57% по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 года.

При этом самым популярным городом России для отдыха всей семьей в начале мая оказался Петербург, доля бронирований в который составила 20,5% от общего числа.

Вторым по популярности стал Сочи с 15% бронирований, а закрывает тройку лидеров Москва, где планируют отдыхать более 14% пользователей сервиса.