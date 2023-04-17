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3 часа назад

Самое популярное направление для семейного отдыха в мая

runews24.ru

Количество бронирований на майские выходные среди туристов с детьми выросло более чем на 57% по сравнению с 2022 годом.

Самое популярное направление для семейного отдыха в мая
Фото: runews24.rurunews24.ru

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip представил рейтинг российских городов, в которых планируют отдыхать российские туристы с детьми в период предстоящих майских праздников.

Отмечается, что количество бронирований на майские выходные среди путешественников с детьми выросло более чем на 57% по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 года.

При этом самым популярным городом России для отдыха всей семьей в начале мая оказался Петербург, доля бронирований в который составила 20,5% от общего числа.

Вторым по популярности стал Сочи с 15% бронирований, а закрывает тройку лидеров Москва, где планируют отдыхать более 14% пользователей сервиса.

Помимо этого, в список востребованных направлений для отдыха в начале мая также вошли Калининград (5,7%), Казань (3,2%) и Нижний Новгород (2,7%).

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