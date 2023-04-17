Сталин, горы и вино: что посмотреть и попробовать в Абхазии

В 2023 году власти Абхазии рассчитывают принять около 1,5 миллиона туристов из России — такой прогноз дал министр туризма республики Теймураз Хишба. Сами абхазцы ласково называют свой край Апсны, что означает «страна души». Здесь изумрудная вода теплого Черного моря соседствует с руинами изысканных советских зданий, а торговцы в тени пальм всегда готовы угостить туристов вкуснейшей выпечкой. Подробности о том, чем Абхазия удивляет гостей, — в материале «Ленты.ру».

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Сегодня добраться до Абхазии можно разными путями. Наиболее популярный из них — это самолет до Адлера. Туда летают самые разные авиакомпании, в том числе «Уральские авиалинии», «Победа», Utair и S7 Airlines. Дороже всего четырехчасовой перелет обойдется в августе, в пик высокого сезона (больше 13 тысяч рублей), а дешевле всего — в ноябре (около 6,5 тысячи рублей).

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Путь от аэропорта Адлера до границы с Абхазией на машине занимает не больше получаса — но вот сколько времени займет само прохождение границы, зависит от времени года. В разгар туристического сезона, праздники и выходные дни провести там можно до восьми часов. Поэтому оптимальное время для пересечения границы — раннее утро.

Впрочем, если такой вариант кажется слишком сложным, вместо самолета можно воспользоваться только наземным транспортом: с Казанского вокзала в Сухуми — столицу Абхазии — ходят поезда. Дорога займет один день и 14 часов, а стоимость билетов составляет около девяти тысяч рублей.

Между тем главный инженер РУП «Абхазская железная дорога» (АЖД) Леонид Куруа 21 марта заявил, что в начале апреля первый электропоезд «Ласточка» прибудет из Сочи в Гагру. А полноценный запуск «Ласточек» по этому маршруту, по словам Куруа, запланирован с начала лета.

Правда, пока остается открытым вопрос, сколько времени займет прохождение границы на новых поездах — этот фактор для туристов может стать решающим. Однако, как рассказал «Ленте.ру» министр туризма Абхазии Теймураз Хишба, до конца 2024 года планируется открытие сухумского аэропорта, расположенного в 18 километрах от Сухуми.

Он был построен в 1960-е годы и вплоть до своего закрытия в 1993 году в высокий сезон принимал до пяти тысяч пассажиров в сутки. Поэтому запуск аэропорта может сделать Абхазию в разы доступнее для российских туристов.

Край вина и чачи

Абхазские города — будь то Гагра (пожалуй, самый популярный среди туристов) или Сухуми — от курортов юга России отличают сразу несколько характерных деталей. Во-первых, здесь очень развита уличная торговля алкоголем, которую местное законодательство никак не запрещает.

Поэтому в многочисленных уличных ларьках торговцы с радостью предложат вам местные вина, медовуху, чачу, а также все эти напитки сразу, смешанные в самых невероятных коктейлях

Однако в сети можно найти немало историй о том, как знакомство с абхазскими спиртными напитками в непроверенных местах обернулось отравлениями.

Поэтому открывать для себя местный алкоголь лучше всего в крупных ресторанах — например, таком как «Гагрипш». Он расположен напротив фонтана в Приморском парке Гагры, где бережно хранится атмосфера конца XIX — начала XX века, и считается едва ли не главным символом города.

Вообще дегустация вина — одно из главных развлечений для туристов в Абхазии. Особенно много локаций, где местные виноделы угощают своей продукцией, встречается на пути из Гагры к озеру Рица. В частности, еще со времен СССР известен колхоз-миллионер в селе Дурипш.

Там в конце весны 1963 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев находился вместе со своим заокеанским гостем — премьер-министром Кубы Фиделем Кастро. При этом советскому и кубинскому лидерам пришлось пройти через нелегкое испытание: по абхазским традициям, они осушили по огромному рогу с вином.

Село Дурипш и сегодня принимает туристов — там проводятся традиционные абхазские национальные вечера с песнями и застольями, на которых можно услышать легенды о том, как Хрущев и Кастро гостили в этих краях. А смельчакам местные виноделы всегда предложат пройти по стопам политиков и залпом осушить рог, вмещающий пять-шесть стаканов вина. Но какие напитки без местной кухни?

От хачапури до мамалыги

Если говорить о гастротуризме, то в Абхазии он представлен как ресторанами самых разных форматов, так и богатой уличной кухней. Здесь очень распространен сыр — особенно сулугуни, визитная карточка республики. Он бывает как белым (порой сильносоленым), так и коричневым, копченым.

На центральном рынке Сухуми можно найти невероятное число этого и многих других сыров, которые продавцы заботливо упакуют туристу в дорогу. Помимо сыра из республики часто везут соусы — аджику и ткемали.

Кстати, на том же рынке готовят настоящий кофе по-восточному всего за 25 рублей — очень скромную сумму для такого ароматного и вкусного напитка. Хорошим дополнением к нему станет мандариновый сок, который встречается в Абхазии в большинстве кафе и ресторанов.

Если говорить о традиционных блюдах республики, то тут нельзя пройти мимо мамалыги — густой каши из кукурузной муки, своеобразного местного «хлеба», который встречается в сочетаниях с самыми разными продуктами, от фруктов и сыра до мяса. Другой абхазский деликатес — радужная форель из местного форелевого хозяйства, когда-то известного на весь Советский Союз.

Теперь оно работает не в полную силу, но купить и съесть свежайшую рыбу туристы могут легко.

А в уличной кухне правят бал хачапури — «лодочки» с яйцом, по-мегрельски, а также ачаш, традиционный абхазский хачапури, начинкой которого выступает свежий домашний сыр, похожий на творог

Тут стоит отметить важный момент: вопреки распространенному мнению, в Абхазии работают карты всех российских банков, поэтому при оплате покупок и счетов (в том числе — в ресторанах) никаких проблем у туристов не возникает. Единственный нюанс состоит в том, что бесконтактной оплаты в стране нет и карты приходится вставлять в считыватели.

Если же гостям республики нужны наличные, то в большинстве крупных гостиниц можно воспользоваться банкоматами. При этом комиссия при снятии суммы до десяти тысяч рублей составит сто рублей.

Без клубов и казино

Абхазия может похвастаться ресторанами на любой вкус, при этом как местные жители, так и гости республики ходят туда не только за едой: пышные застолья там часто переходят в шумные вечеринки с песнями и танцами. Обычно они длятся до последнего гостя — лишь после его ухода заведение закрывается. Это может случиться и глубокой ночью, и даже под утро.

Но ночной жизни в традиционном понимании — с клубами и дискотеками — в республике нет: по словам экскурсовода Минтуризма Абхазии Арменака Карнецяна, в стране не любят такие вещи из-за их сомнительной репутации. По этой же причине там не работают и казино.

Часть туристов это может оттолкнуть, но, с другой стороны, отдых в Абхазии считается безопасным для гостей республики. Не исключено, что ограничение на бурную ночную жизнь играет здесь свою роль. На улицах абхазских курортов практически не видно милиции — встречаются лишь экипажи ДПС.

"Конечно, на курортах Абхазии есть милиционеры. Но туристы их не видят, поскольку стражи порядка часто работают в штатском. Так что гости республики могут отдыхать спокойно"

Сам туристический сезон в Абхазии длится с конца мая до середины октября, когда отдыхающих радуют теплое море, жаркое солнце и сочные фрукты.

Пик туристического сезона приходится на июнь-август: в это время на пляжах таких популярных курортов, как Гагра и Пицунда, фактически нет свободных мест. Второй — бархатный — сезон длится с начала сентября по середину октября. В это время в Абхазии еще по-летнему жарко (температура достигает плюс 28 градусов), море все еще теплое (до плюс 25 градусов), а на местных пляжах становится свободнее из-за уменьшения числа туристов.

"Спрос на летний отдых в Абхазии в этом году бьет рекорды. Чтобы гарантированно получить хорошее размещение на свой бюджет, лучше всего бронировать отдых в республике через туроператоров, имеющих собственный гарантированный номерной фонд"

Сталин, горы и пещеры

Если говорить о конкретных локациях в Абхазии, то самый шумный и веселый город в сезон — это Гагра: здесь много кафе, ресторанов и пляжей, но хватает и достопримечательностей. Среди них (помимо легендарного ресторана «Гагрипш») стоит отметить парк принца Ольденбургского — один из крупнейших в стране, где собраны растения со всех уголков Земли.

А еще туристы любят фотографироваться у знаменитой гагрской колоннады — символа победы над фашистской Германией, получившей известность после «роли» в знаменитом фильме «Зимний вечер в Гаграх». Из Гагры часто отправляются экскурсии в Рицинский национальный парк, названный в честь озера Рица — одной из жемчужин Абхазии.

Оно находится на высоте 950 метров над уровнем моря. Берега озера с голубой водой покрывают густые лесные заросли, а обрамляют его Кавказские горы. Поскольку их высота превышает три тысячи метров, горные вершины покрыты снегом в любое время года. Популярное развлечение на Рице — катание на катерах и катамаранах.

Хватает здесь и кафе с живописными видами, а еще рядом с Рицей находится одна из пяти абхазских дач Иосифа Сталина — они традиционно пользуются популярностью у посетителей парка.

Рядом с риценской дачей советского лидера в озеро впадает речка Лапшсы, шум которой слышен в каждом уголке дома

На территории высажены фруктовые деревья, а также обустроены пихтовая аллея и собственная набережная. Но сам Сталин гостил здесь нечасто — куда больше он любил другую дачу, «Ласточкино гнездо» в Новом Афоне. Свое название она получила потому, что была построена в небольшом скальном углублении.

Тут все было серьезно: прямая линия связи с Кремлем, подземные ходы, ротонда с местом для снайпера — туристам есть на что посмотреть.

Вообще, Новый Афон — это важная туристическая локация для Абхазии, которую от столицы республики Сухуми отделяют всего 15 километров

Символ города — Ново-Афонский Симоно-Кананитский мужской монастырь: он находится на горе Афон, на 75 метров выше уровня моря. Основанный монахами (выходцами из Греции) монастырь, окруженный садами и парками, сегодня считается одним из главных религиозных центров Кавказа.

Вид на Черное море, который открывается с территории монастыря, никого не оставит равнодушным. Не менее живописна, но совсем иная по настроению железнодорожная станция Псырцха в Новом Афоне. Она находится на берегу миниатюрного водохранилища, образованного плотиной Новоафонской ГЭС на берегу реки Псырцха, и когда-то считалась едва ли не самой красивой станцией на всем юге СССР.

Сегодня станция заброшена, но из-за своей изысканной архитектуры и красоты окружающей ее природы она, как магнит, притягивает туристов и служит популярным местом для фотосессий — в том числе свадебных.

Наконец, Новый Афон известен и своей огромной пещерой, которую местные жители называли «бездонной ямой»

Она является одной из крупнейших в Абхазии. Возраст пещеры составляет два миллиона лет, объем — около одного миллиона кубических метров, а высота сводов достигает 50-70 метров. Там есть настоящие подземные озера и каменные водопады, застывшие навеки.

Чтобы обойти всю пещеру в составе экскурсии, туристам требуется около 80 минут, при этом они добираются туда с помощью уникальной подземной железной дороги протяженностью 1,3 километра. Новоафонская пещера привлекает множество гостей, поэтому бронировать ее посещение (оно обойдется в 700 рублей на человека) стоит заранее.

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Абхазия — это красивейший край, которому есть чем удивить туристов. Неудивительно, что он привлекает множество гостей: по словам министра туризма республики Теймураза Хишбы, на будущий май в Абхазию бронируют на 30 процентов туров больше, чем годом ранее. При этом по мере приближения лета спрос на такие туры лишь увеличивается.

"В 2023 году мы ожидаем сверхуспешного сезона на уровне 2021 года, когда Абхазию посетили 1,5 миллиона гостей — конечно, если этому не помешают внешние факторы"

Сегодня «страна души» с нетерпением ждет своих гостей. Учитывая, что добраться в Абхазию из Сочи можно достаточно легко, этот регион вполне может составить конкуренцию популярным курортам юга России. Что выберут туристы, станет известно совсем скоро — ведь до летнего сезона 2023 года осталось меньше двух месяцев.