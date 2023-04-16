Обзор 5 отелей Зеленоградска на основе отзывов туристов
Зеленоградск – один самых популярных курортов Калининградской области. Летом сюда приезжают за пляжным отдыхом, весной, осенью и зимой – за прогулками у моря и свежим воздухом.
Город ориентирован на туристов, поэтому здесь легко найти гостиницу, апартаменты или съемную квартиру. В горячий сезон лучше бронировать жилье заранее: предложений много, но они быстро заканчиваются. Летом будет дороже, чем осенью или весной – этот момент тоже стоит учесть.
Kaskad.tv подготовил подборку из 5 лучших отелей города.
1. Зеленоградск Спа Отель ****
Гостиница немного удалена от центральных улиц, зато находится на берегу моря, до него всего 100 метров. На дизайном и интерьерами работали специалисты из Италии, Германии, Литвы; в номерах старались использовать натуральные материалы – камень, кожу и дерево.
В отеле есть небольшой спа-комплекс: 2 бани и джакузи, есть бесплатное время для постояльцев. Широкий выбор спа-процедур.
Плюсы:
1. Большие номера с удобной новой мебелью и качественным ремонтом
2. Кондиционер, чайник, фен, телевизор в каждом номере
3. Собственный спа-центр
4. Есть номера для курящих и некурящих
5. Бесплатная парковка
6. Хорошие завтраки
Минусы:
1. Вторая береговая линия
2. Далековато от центра города, вокруг мало магазинов и ресторанов
3. Спа-центр работает для постояльцев бесплатно только утром
Цена: от 4 500 рублей в сутки в стандартном номере без завтраков
2. Отель Кандинский ****
Отель находится в 50 метрах от моря и чуть в отдалении от центральных улиц города. Просторные номера с современным дизайном и свежим ремонтом. Сердце каждого номера - фоторепродукции картин Василия Кандинского. Можно снять делюкс-номер с террасой или панорамным видом на море.
Есть небольшой Спа-центр с бассейном, сауной и комнатой отдыха с ТВ.
Плюсы:
1. Комфортабельные номера с новой мебелью
2. Кондиционер, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах
3. Pet friendly – можно с животными
4. Есть банный комплекс
5. Хорошая шумоизоляция в номерах
6. Первая береговая линия
Минусы:
1. СПА-комплекс платный
2. В отзывах есть жалобы на ресторан и завтраки
3. Туристы жалуются на плохой Wi-Fi
Цена: от 5 100 за сутки в стандартном номере без завтраков
3. Бутик-отель ПАРАDOX
Отель расположен в историческом центре Зеленоградска, в непосредственной от Водонапорной башни, где оборудована смотровая площадка и музей кошек. Но до моря далековато – 450 метров, придется пройтись.
В самом отеле есть боулинг, кафе и музей скелетов с квестами. Большие номера с уютным свежим ремонтом. На третьем этаже отеля есть небольшая кухня, где постояльцы могут в любое время суток бесплатно заварить кофе или попить чай.
Плюсы:
1. Находится в историческом центре
2. Комфортабельные номера со свежим ремонтом
3. Кондиционер, фен, телевизор в каждом номере
4. Боулинг и музей в отеле
5. Собственная парковка
6. Бесплатные чай и кофе
Минусы:
1. Далеко от моря
2. Плохая звукоизоляция – боулинг слышно в номерах
3. Халаты платные в большинстве номеров
Цена: от 7 000 рублей за сутки в стандартном номере без завтрака
4. Гостиница Балтийская Корона ***
Балтийская корона – один из самых бюджетных 3-звездочных отелей Зеленоградска, что делает его очень популярным в летний сезон. Находится в 150 метрах от моря и в 2-ух минутах от главной туристической улицы Зеленоградска – Курортной.
Номера небольшие, не с самым свежим ремонтом, но уютные и чистые.
Плюсы:
1. Удобное расположение: рядом море и исторический центр
2. Большой выбор номеров, есть апартаменты с полноценной кухней и большие семейные номера
3. Доступная цена за проживание
4. Бесплатная парковка
Минусы:
1. Не самый свежий ремонт, устаревшая сантехника
2. Есть жалобы на качество еды
3. Плохая звукоизоляция
Цена: от 4 000 рублей за сутки в стандартном номере без завтраков
5. Отель Априори ***
Небольшой отель прямо на берегу моря – до пляжа 20 метров, есть своя лестница к морю. Находится в конце променада, далековато от туристического центра. Зато здесь тихо и спокойно.
Номера чистые, комфортабельные и чистые, но ремонт не самый свежий.
Плюсы:
1. Близость к морю
2. Кондиционер, фен, телевизор в каждом номере
3. Просторная парковка
4. Вкусная еда. Континентальные завтраки подаются в кафе с видом на море
Минусы:
1. Скудное меню завтраков
2. В некоторых номерах плохо ловит интернет
3. Нет лифта