Обзор 5 отелей Зеленоградска на основе отзывов туристов

Зеленоградск – один самых популярных курортов Калининградской области. Летом сюда приезжают за пляжным отдыхом, весной, осенью и зимой – за прогулками у моря и свежим воздухом.

Город ориентирован на туристов, поэтому здесь легко найти гостиницу, апартаменты или съемную квартиру. В горячий сезон лучше бронировать жилье заранее: предложений много, но они быстро заканчиваются. Летом будет дороже, чем осенью или весной – этот момент тоже стоит учесть.

Видео дня

Kaskad.tv подготовил подборку из 5 лучших отелей города.

1. Зеленоградск Спа Отель ****

Гостиница немного удалена от центральных улиц, зато находится на берегу моря, до него всего 100 метров. На дизайном и интерьерами работали специалисты из Италии, Германии, Литвы; в номерах старались использовать натуральные материалы – камень, кожу и дерево.

В отеле есть небольшой спа-комплекс: 2 бани и джакузи, есть бесплатное время для постояльцев. Широкий выбор спа-процедур.

Плюсы:

1. Большие номера с удобной новой мебелью и качественным ремонтом

2. Кондиционер, чайник, фен, телевизор в каждом номере

3. Собственный спа-центр

4. Есть номера для курящих и некурящих

5. Бесплатная парковка

6. Хорошие завтраки

Минусы:

1. Вторая береговая линия

2. Далековато от центра города, вокруг мало магазинов и ресторанов

3. Спа-центр работает для постояльцев бесплатно только утром

Цена: от 4 500 рублей в сутки в стандартном номере без завтраков

2. Отель Кандинский ****

Отель находится в 50 метрах от моря и чуть в отдалении от центральных улиц города. Просторные номера с современным дизайном и свежим ремонтом. Сердце каждого номера - фоторепродукции картин Василия Кандинского. Можно снять делюкс-номер с террасой или панорамным видом на море.

Есть небольшой Спа-центр с бассейном, сауной и комнатой отдыха с ТВ.

Плюсы:

1. Комфортабельные номера с новой мебелью

2. Кондиционер, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах

3. Pet friendly – можно с животными

4. Есть банный комплекс

5. Хорошая шумоизоляция в номерах

6. Первая береговая линия

Минусы:

1. СПА-комплекс платный

2. В отзывах есть жалобы на ресторан и завтраки

3. Туристы жалуются на плохой Wi-Fi

Цена: от 5 100 за сутки в стандартном номере без завтраков

3. Бутик-отель ПАРАDOX

Отель расположен в историческом центре Зеленоградска, в непосредственной от Водонапорной башни, где оборудована смотровая площадка и музей кошек. Но до моря далековато – 450 метров, придется пройтись.

В самом отеле есть боулинг, кафе и музей скелетов с квестами. Большие номера с уютным свежим ремонтом. На третьем этаже отеля есть небольшая кухня, где постояльцы могут в любое время суток бесплатно заварить кофе или попить чай.

Плюсы:

1. Находится в историческом центре

2. Комфортабельные номера со свежим ремонтом

3. Кондиционер, фен, телевизор в каждом номере

4. Боулинг и музей в отеле

5. Собственная парковка

6. Бесплатные чай и кофе

Минусы:

1. Далеко от моря

2. Плохая звукоизоляция – боулинг слышно в номерах

3. Халаты платные в большинстве номеров

Цена: от 7 000 рублей за сутки в стандартном номере без завтрака

4. Гостиница Балтийская Корона ***

Балтийская корона – один из самых бюджетных 3-звездочных отелей Зеленоградска, что делает его очень популярным в летний сезон. Находится в 150 метрах от моря и в 2-ух минутах от главной туристической улицы Зеленоградска – Курортной.

Номера небольшие, не с самым свежим ремонтом, но уютные и чистые.

Плюсы:

1. Удобное расположение: рядом море и исторический центр

2. Большой выбор номеров, есть апартаменты с полноценной кухней и большие семейные номера

3. Доступная цена за проживание

4. Бесплатная парковка

Минусы:

1. Не самый свежий ремонт, устаревшая сантехника

2. Есть жалобы на качество еды

3. Плохая звукоизоляция

Цена: от 4 000 рублей за сутки в стандартном номере без завтраков

5. Отель Априори ***

Небольшой отель прямо на берегу моря – до пляжа 20 метров, есть своя лестница к морю. Находится в конце променада, далековато от туристического центра. Зато здесь тихо и спокойно.

Номера чистые, комфортабельные и чистые, но ремонт не самый свежий.

Плюсы:

1. Близость к морю

2. Кондиционер, фен, телевизор в каждом номере

3. Просторная парковка

4. Вкусная еда. Континентальные завтраки подаются в кафе с видом на море

Минусы:

1. Скудное меню завтраков

2. В некоторых номерах плохо ловит интернет