Где учиться альпинизму в России

Если вы давно мечтали заняться чем-то экстремальным, например, альпинизмом, перед тем, как увлечься делом, нужно тщательно все изучить. Новичкам нужно пройти начальную подготовку: прослушать много теории на учебной базе и совершить простые восхождения в горах.

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Какие альпинистские лагеря в России подойдут для учеников с нуля? Рассказываем в материале "Рамблера".

Безенги

Этот альпинистский лагерь находится в Кабардино-Балкарии. Он максимально комфортен для новичков, особенно для тех, кто не привык к суровым природным условиям. В лагере есть бесплатный интернет, сотовая связь, кафе, магазин, водопровод. Обучение проводится в соответствии с программой подготовки Альпинистов России. Приезжать на смену нужно летом — с июня по август.

Узункол

"Узункол" находится тоже на Кавказе, а именно — в Карачаево-Черкесии. В этом лагере для альпинистов уже нет сотовой связи, но есть душевые, баня, вайфай, столовая, кафе, но самое главное, что вам нужно, — это оборудованные для учебных занятий скалы. У альпинистского лагеря есть 130 доступных для восхождения маршрутов, в том числе для новичков.

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