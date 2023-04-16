Где учиться альпинизму в России
Если вы давно мечтали заняться чем-то экстремальным, например, альпинизмом, перед тем, как увлечься делом, нужно тщательно все изучить. Новичкам нужно пройти начальную подготовку: прослушать много теории на учебной базе и совершить простые восхождения в горах.
Какие альпинистские лагеря в России подойдут для учеников с нуля? Рассказываем в материале "Рамблера".
Безенги
Этот альпинистский лагерь находится в Кабардино-Балкарии. Он максимально комфортен для новичков, особенно для тех, кто не привык к суровым природным условиям. В лагере есть бесплатный интернет, сотовая связь, кафе, магазин, водопровод. Обучение проводится в соответствии с программой подготовки Альпинистов России. Приезжать на смену нужно летом — с июня по август.
Узункол
"Узункол" находится тоже на Кавказе, а именно — в Карачаево-Черкесии. В этом лагере для альпинистов уже нет сотовой связи, но есть душевые, баня, вайфай, столовая, кафе, но самое главное, что вам нужно, — это оборудованные для учебных занятий скалы. У альпинистского лагеря есть 130 доступных для восхождения маршрутов, в том числе для новичков.
Актру
Этот старейший альпинистский лагерь находится на Алтае и главный его плюс — это круглогодичное обучение. В "Актру" хорошо развита инфраструктура: есть отапливаемые домики, коттеджи, столовая, душ, баня, энергообеспечение и сотовая связь. Добраться до туда можно из Новосибирска.